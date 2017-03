Doanh nghiệp hành động để bảo vệ môi trường

Tập đoàn ACE đã phát động chương trình bảo vệ môi trường trên toàn cầu tại tất cả quốc gia có tập đoàn này hoạt động. Tại Việt Nam, Ủy ban Vì một môi trường xanh (ACE Green) đã được ACE Life Việt Nam chính thức thành lập vào cuối năm 2008. ACE Green mong muốn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống tại cộng đồng. Nhiệm vụ chính của nhóm là kêu gọi toàn thể anh chị em trong công ty tích cực tham gia hưởng ứng chương trình này tại gia đình, nơi làm việc cũng như nơi công cộng.

Tắt tất cả thiết bị điện khi rời cơ quan

ACE Green đã kêu gọi toàn cơ quan cùng hưởng ứng bằng cách sử dụng các sản phẩm tái chế bằng thủy tinh, nhựa, giấy và kim loại thay các loại cốc uống nước bằng styrofoam, bìa cứng, các loại chai đựng nước dùng một lần. Thay thế nước đóng chai bằng các bình nước nóng lạnh. Tái sử dụng các ống mực in/fax cũ. ACE Green cũng nhắc nhở mọi người tiết kiệm điện. Công ty đã dán những biểu tượng tiết kiệm điện vào các công tắc điện, máy móc văn phòng...; kêu gọi mọi người tắt tất cả các loại máy sử dụng điện như quạt, radio, máy in, photocopy... khi chưa sử dụng. Đồng thời, việc sử dụng giấy văn phòng ACE Life cũng tiết kiệm tối đa. Trên e-mail của nhiều nhân viên công ty đều có dòng chữ “Suy nghĩ về môi trường trước khi bạn in e-mail này”. Qua đó tự nhắc nhở mọi người phải biết tiết kiệm giấy. Trong trường hợp trao đổi qua e-mail, trực tuyến đủ hiệu quả thì không cần phải in. Ngoài ra, những giấy đã in một mặt cũng được xếp ngay ngắn để được tái sử dụng mặt còn lại. Với chương trình này Ủy ban Vì một môi trường xanh đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các thành viên ACE Life.

Đi xe đạp thay cho xe máy

Bà Hồ Thanh Bình, bộ phận Công nghệ thông tin ACE Life, cho biết từ trước đến nay, vợ chồng bà đã thực hiện tiết kiệm. Hàng ngày, vợ chồng bà thường chở nhau đi làm hay đi chơi đều bằng xe đạp. Nhóm bạn thường hay cười khi thấy vợ chồng bà cứ lọc cọc trên chiếc xe đạp. Bạn bè bảo bà nên đổi phương tiện xe máy cho thoải mái hơn. “Không phải vì nhà không có xe máy nhưng ông xã cứ thích chở vợ trên chiếc xe đạp đi khắp nơi. Cả ngày ngồi làm việc văn phòng không có thời gian tập thể dục nên những lúc đi xe đạp, chúng tôi vừa có thể tập thể dục, vừa tiết kiệm được nhiên liệu, đồng thời tránh xả khói ra môi trường. Trên hết là chúng tôi vẫn lãng mạn như ngày đầu tiên mới quen” - bà Bình nói.

Bảo vệ môi trường ngay tại nơi làm việc

Bà Phạm Ngọc Linh - thành viên Ban chấp hành ACE Green Việt Nam hoan nghênh việc bảo vệ môi trường xanh. Theo bà Linh, việc bảo vệ môi trường không chỉ là bảo vệ thảm màu xanh của thực vật mà chúng ta có thể bảo vệ môi trường ngay tại nơi làm việc như “hạn chế việc xả rác bừa bãi”, tái sử dụng giấy một mặt...

Hãy sử dụng các sản phẩm làm từ vật liệu tái chế

Bà Phạm Thị Kim Oanh - thành viên Ban chấp hành ACE Green Việt Nam: “Mỗi khi ra đường tôi toàn thấy khói bụi với nạn đào đường, kẹt xe... Những lúc như thế mọi người gần như bị stress, mệt mỏi và giảm hẳn năng suất làm việc. Tình trạng xả rác bừa bãi đã và đang ảnh hưởng xấu đến môi trường, sức khỏe của cộng đồng. Vì vậy, chúng ta cần phải tuyên truyền cho mọi người hiểu được bảo vệ môi trường là rất quan trọng”. Bà Oanh cũng cho biết luôn tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường ở công ty cũng như ở địa phương.