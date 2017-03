Đoạt danh hiệu “Nhà phân phối sách năng động nhất châu Á 2007”

Danh hiệu trên do Tập đoàn xuất bản Macmillan (Anh) trao tặng, do PNC đã phát hành hơn 180.000 bản sách (trị giá gần ba tỷ đồng trong năm 2007 của Tập đoàn Macmillan, tăng hơn 300% so với năm 2006.

Đây là một tín hiệu rất đáng mừng cho hoạt động kinh doanh sách ngoại văn của PNC và sự phát triển của thị trường sách ngoại văn Việt Nam. Hiện PNC đang là đối tác độc quyền của Tập đoàn xuất bản Pearson cùng thực hiện dự án phát hành độc quyền một triệu bản sách học Anh ngữ Longman Cutting Edge, Superkids, Supertots tại Việt Nam từ năm 2002 đến nay. Ngoài ra, PNC là nhà phân phối cho các thương hiệu sách như Penguin, HarperCollins, McGrawhill, Elsevier, Thomson, John Wiley & Son... Dự kiến đến năm 2010, doanh thu phân phối sách ngoại văn của PNC có thể đạt 100 tỷ đồng/năm. NSĐT