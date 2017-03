Đó là cuộc thi ảnh trên mạng xã hội Zing Me do Thành đoàn TP.HCM, mạng Zing Me tổ chức, diễn ra từ nay đến 12-6.

Cuộc thi là nơi các đôi bạn 18 tuổi (sinh năm 1993) cùng nhau thể hiện tình bạn, tài năng và ước mơ khi tròn 18 tuổi. Theo đó, thí sinh đăng ảnh đôi bạn trên trang web http://go.zing.vn/khitoi18 để cộng đồng mạng bình chọn. Sau đó, trong 10 ảnh đôi bạn có lượt bình chọn cao nhất, ban giám khảo sẽ chọn ra năm ảnh vào vòng chung kết. Năm đôi bạn trải qua ba phần thi (biểu diễn trang phục tự chọn, trắc nghiệm mức độ thân thiết và thi ứng xử) để đạt giải thưởng. Giải thưởng gồm: giải nhất 5 triệu đồng, giải nhì 3 triệu đồng, giải ba 2 triệu đồng, giải khuyến khích 1 triệu đồng và giải thí sinh được yêu thích nhất 2 triệu đồng. Ngoài ra, 500 đôi bạn có lượt bình chọn cao nhất sẽ nhận được vé mời tham dự lễ hội “Khi tôi 18” (diễn ra vào ngày 12-6 tại Đầm Sen). NHẬT LINH