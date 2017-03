Đón lộc đầu năm cùng Honda SH 125i/150i

Honda Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình khuyến mãi (giai đoạn 2) dành cho khách hàng mua xe Honda SH với mang tên: “Đẳng cấp dẫn đầu, dịch vụ hoàn hảo”.

Theo đó, khách hàng khi mua xe Honda SH do Honda Việt Nam sản xuất từ nay đến ngày 31-3 tại các Head sẽ được tặng thẻ thành viên Honda Plus Premium, với những quyền lợi sau: được cung cấp thông tin chương trình thành viên Honda Plus Premium; tham dự miễn phí các khóa đào tạo về kỹ năng lái xe an toàn do Head tổ chức (nếu có); hưởng chế độ ưu tiên trong phục vụ khi mang chiếc xe SH (thuộc chương trình này) đến các Head để làm dịch vụ trong thời gian thẻ còn hiệu lực; hưởng quyền lợi bảo hiểm đặc biệt được cung cấp bởi Tổng Công ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) với giá trị 877.800 đồng/xe SH 125i và 924.000 đồng/xe SH 150i. Thẻ thành viên Honda Plus Premium có giá trị trong vòng một năm kể từ ngày phát hành và tổng giá trị cho đợt phát hành thẻ này dự kiến sẽ lên đến 15,6 tỉ đồng (đã bao gồm thuế GTGT).

NM