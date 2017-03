Đón nhận chứng chỉ ISO 22000-2005

Đây là giấy chứng nhận trong ngành sản xuất thức ăn thủy sản đầu tiên của Việt Nam vừa được tổ chức quốc tế SGS công nhận và trao cho Uni-President Việt Nam vào tối 4-12.

ISO 22000-2005 là một tiêu chuẩn mới được kết hợp bởi tiêu chuẩn ISO 9001 và HACCP với tiêu chí cao nhất “an toàn từ nông trại đến bàn ăn”. Trong đó, doanh nghiệp phải đáp ứng những tiêu chuẩn về quản lý, xây dựng vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình quản lý chế biến sản xuất, ngăn ngừa mối nguy hại biết trước của sản phẩm hoặc giảm thiểu mối nguy đến mức chấp nhận được đối với người tiêu dùng một cách an toàn.

Ngoài ra, với tình hình sản phẩm thủy sản Việt Nam đang phải đối diện với việc quản lý an toàn chất lượng ngày càng nghiêm ngặt của thế giới, Uni-President Việt Nam đã áp dụng “Hệ thống truy xuất nguồn gốc” (Traceability System) trong sản xuất tôm giống an toàn, khỏe mạnh cũng như thức ăn an toàn, nhằm đáp ứng hoàn chỉnh hồ sơ “truy xuất nguồn gốc” sản phẩm thủy sản cho các doanh nghiệp xuất khẩu.