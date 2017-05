Đón xem bức tranh Lân được ghép từ 97.200 vỏ sim điện thoại

Sau đó bức tranh sẽ tiếp tục trưng bày tại đây cho đến mùng 6 Tết để mọi người dân có cơ hội thưởng ngoạn. Ngoài ra, Viettel còn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi khác trong suốt những ngày trưng bày bức tranh khổng lồ này: gọi điện thoại trong nước và quốc tế, truy cập Internet, chụp ảnh lưu niệm... đều miễn phí; các gian hàng trò chơi dân gian với các quà tặng hấp dẫn, mỗi tối sẽ có các chương trình ca nhạc, biểu diễn nghệ thuật... Bức tranh được trưng bày kèm theo hai câu thơ chúc Tết: “Hoa pháo rợp trời lân chầu cửa. Câu chúc lộc may đến mọi nhà”.

Sau Tết, trong hai ngày (mùng 9 và 10 âm lịch) bức tranh sẽ được chuyển về trưng bày tại Công viên Lưu Hữu Phước, TP Cần Thơ cùng với các chương trình ca nhạc và trò chơi dân gian thú vị...

Bức tranh được làm từ 97.200 vỏ sim; cao 10,5 m (tính luôn chân đế), tương đương với tòa nhà cao ba tầng, dài 18 m, diện tích bề mặt 162 m2, nặng 1.125 tấn, gồm giá đỡ là bộ khung với 100 bộ giàn giáo. Điều đặc biệt là màu sắc trên bức tranh được ghép từ 15 loại vỏ sim tương ứng do Viettel đang cung cấp trên thị trường. Bức tranh được thực hiện hơn 70 ngày, tính từ giai đoạn hình thành ý tưởng cho đến khi hoàn tất để trưng bày, triển lãm. Riêng việc ghép toàn bộ sim để thành bức tranh sim hết 45 ngày. Thông qua hình ảnh lân đang vờn múa trong sắc đỏ may mắn, Viettel muốn gửi tặng đến toàn thể người dân sự may mắn, thịnh vượng, phát đạt và hạnh phúc như một lời chúc tốt đẹp nhất.