Trong đó, đội ngũ nhân viên và nhà phân phối của Amway sẽ giúp đỡ 1,5 triệu trẻ em thông qua chiến dịch toàn cầu Vì trẻ em One by One, phát động sáng kiến mới Nhà ở nhân đạo tại 10 quốc gia. Tại Việt Nam, chương trình đã hỗ trợ cho hơn 2.200 trẻ em trên toàn quốc và sẽ tiếp tục đóng góp 5,2 tỉ đồng đến năm 2013.

NGỌC CHÂU