Dòng máy in công nghệ ePrint mới

Công nghệ in này đưa ra các giải pháp và chương trình ứng dụng in ấn toàn diện hỗ trợ cho các doanh nghiệp cũng như khách hàng cá nhân tạo ra tài liệu in ấn chất lượng cao, đáng tin cậy và hiệu quả.

Trong loạt sản phẩm mới này, HP Việt Nam đã ứng dụng công nghệ ePrint tiên tiến nhằm hỗ trợ người dùng có thể in mọi lúc, mọi nơi trực tiếp đến máy in có tính năng HP ePrint (bằng cách sử dụng ứng dụng điện toán đám mây, khách hàng chỉ cần gửi email các tập tin muốn in đến trực tiếp bất kỳ máy in HP nào có tính năng ePrint qua kết nối Internet mà không cần phải cài đặt chương trình điều khiển); tiết kiệm chi phí (nhờ công nghệ in tức thì nên máy in HP có thể tiết kiệm đến 50% năng lượng sử dụng); giảm thiểu chi phí in ấn và lượng điện năng tiêu thụ…

NHƯ THỦY