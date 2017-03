Dòng máy in giá rẻ, thân thiện với môi trường

Dòng máy có thể in màu hoặc in đơn sắc, được ứng dụng công nghệ LED tự quét, thiết kế gọn nhẹ. Với mực in EA-Eco (kết tụ dạng tinh thể sữa) có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn khoảng 20oC so với mực in thông thường, ít năng lượng, tiết kiệm được gần 40% so với mức tiêu thụ năng lượng cần có trong quá trình nóng chảy và giảm thiểu lượng khí thải CO 2 đến 35%. Qua đó giúp doanh nghiệp tiết kiệm được nhiều chi phí cho việc in ấn, góp phần bảo vệ hành tinh xanh sạch hơn. Đặc biệt, việc đưa ra mô hình bảo hành độc đáo ba năm sẽ giúp cho các doanh nghiệp được đảm bảo một cách tốt nhất cho các giải pháp in ấn của công ty mình.

NHƯ THỦY