Dòng máy in Samsung có bộ nhớ lớn

Theo đó, Samsung ML-1666 có bộ nhớ 8 MB so với các sản phẩm khác chỉ có 2 MB giúp dễ dàng in liên tục nhiều văn bản, có dung lượng lớn như hình họa, biểu đồ, bản thiết kế có độ chi tiết và chính xác cao. Ngoài ra, dòng máy này có tốc độ in nhanh và nút bấm tiết kiệm mực, in đến 1.500 trang cho một hộp mực.

Nhân dịp này, từ nay đến 31-3, khách hàng còn được tặng một thẻ cào điện thoại trị giá 100.000 đồng khi mua máy in Samsung ML-1666.

NHƯ THỦY