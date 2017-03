Du học hè: Chọn mặt gửi… con

Theo nhiều phụ huynh, việc chọn lựa chương trình du học hè cho con quan trọng nhất là đơn vị thực hiện phải uy tín, lâu năm, có mạng lưới đối tác chặt chẽ và am hiểu tâm lý của trẻ hoặc các em tuổi mới lớn. “Các chương trình du học hè giờ đây khá nhiều, tuy nhiên tôi luôn chọn chương trình của các hệ thống trung tâm Anh ngữ lớn vì ngoài uy tín về thương hiệu, kinh nghiệm tổ chức thì việc họ hiểu về tâm lý trẻ con rất quan trọng vì đây là lần đầu tiên các cháu xa gia đình trong khoảng thời gian dài như vậy” - chị Trúc Lam, Giám đốc Công ty Rồng Việt ở quận 3, cho biết.

Các em học sinh của ILA trong chuyến du học hè ở Los Angeles (Mỹ) năm 2012.

Tham gia lần đầu tiên vào năm 2011, em Hà Chí Tài (Trường THCS Lê Quý Đôn, quận 3, TP.HCM) tiếp tục đăng ký tham gia chương trình hè 2013. Chí Tài “bật mí”: Nhờ chương trình này mà cậu có rất nhiều bạn bè ở các quốc gia khác, biết được nhiều nền văn hóa, phong tục khác nhau cũng như các bạn ấy sẽ giúp Tài tìm được các chương trình học bổng để theo đuổi con đường du học chính thức của mình. Theo đại diện của ILA - bà Trương Thu Hồng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn du học ILA, với cơ hội được trải nghiệm thực tế tuyệt vời này, các em sẽ tự mình thấy được sự tiến bộ từng ngày qua việc gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ với cộng đồng học sinh bản địa và quốc tế trong môi trường Anh ngữ 100%. Ngoài ra, thời gian học tập và sinh hoạt hợp lý cũng giúp các em thoải mái vừa học vừa chơi, hướng đến phát triển tinh thần lành mạnh, dễ dàng hội nhập phong cách sống của một công dân toàn cầu.

Là một hệ thống giảng dạy Anh ngữ lâu năm và mạng lưới các đối tác nước ngoài là những trường phổ thông đến đại học danh tiếng quốc tế, ILA nghiên cứu và xây dựng chương trình, sắp xếp lịch trình của điểm đến, lựa chọn các gia đình người dân bản địa tại các quốc gia nơi các em sẽ khám phá để chăm sóc các em. Do có lợi thế về Anh ngữ thiếu nhi nên ILA am hiểu tâm lý của trẻ, giúp các em xua tan tâm lý e dè sợ sệt ban đầu khi lần đầu xa nhà, mạnh dạn giao lưu cùng các bạn bè quốc tế và thỏa sức khám phá những điều lý thú ở vùng đất mới đồng thời luôn chăm sóc, cập nhật tình hình của các em cho gia đình biết.

Ngoài vấn đề được làm việc, học tập và sinh hoạt đội nhóm cùng các bạn bè quốc tế, ILA còn giúp các em sớm thích nghi với môi trường năng động quốc tế, tăng khả năng tự lập, tự học, khám phá bản thân và nâng cao tư duy tổ chức… Qua đó, giúp các em trưởng thành hơn, tự tin hơn trong các quan hệ xã hội, làm chủ cuộc sống và làm tiền đề cho du học dài hạn sau này. Đặc biệt, với chương trình du học hè ILA, các em còn được bảo đảm an toàn, an ninh với các chương trình bảo hiểm do ILA và các trường nước ngoài đảm nhiệm.

THU NGA