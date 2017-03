Du lịch liên tuyến Nhật-Mỹ-Canada

Narita, New York, Philadelphia, Washington DC, Hershey, Niagara falls, Toronto, 1.000 Islands, Ottawa, Montreal, Quecbec, Boston. Đây là tour du lịch thành công nhất do Công ty Du lịch Liên Bang tổ chức và được nhiều du khách VIP, doanh nhân trong nước quan tâm, ưa thích.

Tại Nhật Bản, du khách tham quan thắng cảnh tại khu đền cổ Naritasan Shinshoji nổi tiếng; mua sắm tại khu trung tâm thị trấn Narita. Đến New York với các địa danh nổi tiếng như Phố Wall (Wall Street), trung tâm giao dịch chứng khoán nổi tiếng của Mỹ, Ground Zero, Quảng trường Thời Đại (Times Square), Đại lộ số 5 (Fifth Avenue). Tại Washington DC, tham quan Nhà Trắng, đồi Capital, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh Việt Nam... Sau đó, tiếp tục đến Canada để thưởng lãm những thắng cảnh tuyệt mỹ như: ngọn thác Niagara nổi tiếng, thành phố Toronto với “Tháp truyền hình CN”, Đại học Toronto. Đến với Ottawa, thủ đô Canada, thành phố Montreal chiêm ngưỡng những tòa nhà cao tầng mang kiến trúc châu Âu...

Giá tour trọn gói 3.499 USD, khởi hành hàng tháng từ tháng 4 đến 7-2008. Liên hệ chi tiết tại Công ty Du lịch Liên Bang: 92 Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5, TP.HCM, ĐT: 9231431. Website: www.lienbangtravel.com.