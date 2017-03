Du lịch Mỹ “2 trong 1”

Khi đời sống ngày một khá lên, nhu cầu du lịch nước ngoài cũng tăng cao. Và những nơi có thân nhân đang sinh sống được coi là điểm du lịch ưu tiên số một. Vì thế, lượng khách mua tour du lịch Hoa Kỳ tăng mạnh theo từng năm. Song nếu bạn “đơn thân độc mã” đến Tổng lãnh sự quán Mỹ để làm thủ tục xuất cảnh thăm thân nhân, cơ hội thành công của bạn rất hiếm hoi... Một con đường thăm thân nhân khá đơn giản, tiết kiệm song ít người biết đến đó là thăm thân nhân kết hợp du lịch.

Công ty DL Hoàn Mỹ - đơn vị chuyên tour Mỹ cho biết trước đây chỉ có giới doanh nhân đi Mỹ để tìm cơ hội làm ăn, còn bây giờ đây là tour thu hút khá đông du khách công chức tuổi trung niên, người về hưu và cả giới trẻ. Hơn 80% trong số đó đều có nhu cầu tách đoàn, ở lại Mỹ thăm thân nhân ngay sau khi tour kết thúc. Với đối tượng khách này, chương trình tour cũng phải được thiết kế đặc biệt hơn so với những tour thông thường khác. Lịch trình tour sẽ “chạy” suốt các tiểu bang đông người Việt sinh sống như New York với khu China Town, Washington với khu dân cư Eden, Los Angeles với Little Saigon, khu Phước Lộc Thọ nổi tiếng...

Theo tour, du khách còn được tham quan những địa danh nổi tiếng của nước Mỹ mà ngay cả người dân bản địa cũng khó có thể bỏ qua như tượng Nữ thần Tự do, trụ sở Liên Hiệp Quốc, phố tài chính Wall Street, quảng trường Thời Đại... (New York), tòa nhà Tuyên ngôn Độc lập, quả chuông Tự do... (Philadelphia), Nation’s Mall, điện Capitol, Nhà Trắng... (Washington DC). Bờ Tây nước Mỹ cũng sẽ góp vào hành trình vô số điểm đến hấp dẫn như Đại lộ Danh vọng, Nhà hát Kodak - nơi trao giải Oscar hàng năm, rạp Chinese Mann - nơi in dấu tay, dấu chân của các tài tử điện ảnh nổi tiếng, phim trường Universal, đồi Beverly - khu biệt thự của các ngôi sao thế giới... Du khách cũng có thể thử vận may ở các sòng bài nổi tiếng của Las Vegas như Casino Luxor, MGM, Bellagio, Ceasar... hay chỉ đơn giản là thong thả dạo bộ và chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc vĩ đại trải dài suốt 2 km hai bên Las Vegas Trip.

Sau khi kết thúc chương trình tham quan, du khách có thể tách đoàn, đáp chuyến bay nội địa đến tiểu bang có thân nhân của mình sinh sống và ở lại đó từ một đến sáu tháng (tùy theo thời hạn visa cho phép) trước khi trở về Việt Nam. Các điểm tham quan, tên khách sạn, tên nhà hàng sẽ được công ty thông báo chi tiết trước khi khởi hành để du khách tiện liên lạc với thân nhân trên đường tour.