Đưa chất lượng nguồn sữa tươi Việt Nam lên hàng đầu Đông Nam Á

Cô Gái Hà Lan hiện đã đưa chất lượng và vệ sinh nguồn sữa tươi của nông dân Việt lên hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Đây cũng là chương trình được cha đẻ của thuyết “Tạo lập giá trị chung cùng cộng đồng” đánh giá là “một điển hình xuất sắc, hình mẫu của việc tạo lập giá trị chung cùng cộng đồng tại Việt Nam.

Nâng cao chất lượng nguồn sữa tươi để phát triển bền vững

Tổng kết chương trình Phát triển ngành sữa của Cô Gái Hà Lan cho thấy sau hơn 16 năm tích cực hỗ trợ nông dân (1995-2012), chất lượng và vệ sinh nguồn sữa tươi của nông dân cung ứng sữa cho Cô Gái Hà Lan hiện đã vươn lên hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Trong đó, chỉ tiêu tổng tạp trùng trong sữa tươi nguyên liệu hiện đã đạt được mức dưới 300,000 cfu/ml. Việc áp dụng mô hình “Thực hành chăn nuôi bò sữa tốt” theo khuyến cáo của FAO (Good Dairy Farming Practices - GDFP), cùng hệ thống kiểm soát và đảm bảo chất lượng sữa tươi được thiết lập dựa trên nền tảng ISO 22000 với những công cụ kiểm soát chặt chẽ, xuyên suốt trong chuỗi thu mua sữa (từ trang trại đến nhà máy) đã giúp nông dân ngày càng nâng cao khả năng tự kiểm soát và sản xuất ra sữa tươi an toàn, chất lượng cao.

Một trang trại cung cấp sữa cho Cô Gái Hà Lan.

Bên cạnh đó, năng suất sữa bình quân của các hộ tham gia chương trình này cũng đã tăng liên tục, từ 11,4 kg/bò vắt sữa/ngày trong năm 2005 đã lên đến 13,2 kg/bò vắt sữa/ngày trong năm 2011. Mức lợi nhuận/chi phí đã tăng 2,9%-9,9% (năm 2006) lên đến 22% (năm 2012, với các trại nhỏ có dưới 10 con bò), thậm chí lên đến 28% (với các trang trại có trên 40 con bò).

Với chương trình phát triển ngành sữa này, Cô Gái Hà Lan đã đi tiên phong trong việc thực hiện nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất và tích hợp giá trị tạo ra trên toàn chuỗi giá trị sản phẩm (Redefine the productivity in the value chain) - mức độ 2 của thuyết “Tạo lập giá trị chung cùng cộng đồng”.

Cải thiện đời sống, góp phần xây dựng nông thôn mới

Từ chỗ gần như không có nền kinh tế nông nghiệp bò sữa, đến nay Bình Dương và các vùng lân cận như Củ Chi, Thủ Đức (TP.HCM), Long An, Sóc Trăng… đã có hơn 3.100 hộ nông dân nuôi bò cùng hàng chục ngàn người tham gia vào chương trình phát triển ngành sữa của Cô Gái Hà Lan. Qua đó giúp công ty có nguồn nguyên liệu sữa hơn 60.000 tấn/năm, chất lượng cao và ổn định. Đời sống nông dân được cải thiện, góp phần đổi mới bộ mặt nông thôn và góp phần làm cho ngành chăn nuôi bò sữa Việt Nam trở nên bền vững hơn.

Ông Lưu Văn Tân - phụ trách chương trình cho biết: “Cô Gái Hà Lan đã đầu tư trên 15 triệu USD cho chương trình này, với đội ngũ kỹ sư, bác sĩ thú y, cán bộ kỹ thuật chuyên nghiệp và kiến thức, kinh nghiệm được chuyển giao từ hơn 135 năm trong ngành chăn nuôi bò sữa tại Hà Lan. Quan trọng hơn, năng suất và đặc biệt là chất lượng sữa do các hộ nông dân cung cấp đã được nâng cao một cách rõ rệt”. Hiện chương trình đang triển khai các mô hình hợp tác với chính quyền, người dân và đối tác tại nhiều địa phương để tiến hành các dự án phát triển vùng chăn nuôi bò sữa bền vững ở khu vực phía Bắc. Chương trình phát triển ngành sữa của Cô Gái Hà Lan đang từng bước góp phần giúp nông dân “nâng cao trình độ sản xuất ngang bằng các nước tiên tiến trong khu vực, xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao” theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW của BCH Trung ương khóa X về “nông nghiệp, nông dân và nông thôn”.

“Tạo lập giá trị chung” có thể thực hiện ở ba cấp độ: 1. Từ cách đơn giản nhất là đưa ra những sản phẩm đột phá theo hướng sử dụng hợp lý nhất nguồn lực tại chỗ, giảm suất tiêu hao môi trường, giảm chi phí trung gian, giảm giá thành; 2. Cấp độ cao hơn là xác định lại và cùng nâng cao năng suất hiệu quả, giá trị sản xuất của từng thành phần tham gia trên toàn chuỗi tạo ra giá trị sản phẩm; 3. Cao nhất là kích hoạt và thúc đẩy sự phát triển của các thành phần kinh tế của cả một địa phương.

NGUYỄN NGUYỄN