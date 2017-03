Đừng đeo dây an toàn để đối phó

Dây đai an toàn là thiết bị cơ bản bắt buộc sử dụng khi bạn lái ô tô và cả những người trên ô tô. Tuy nhiên, thực tế có nhiều người không sử dụng hoặc sử dụng chúng chỉ để đối phó với cảnh sát giao thông hoặc vô vàn lý do biện hộ cho việc không cài dây an toàn. Đặc biệt, với giới tài xế taxi, họ vẫn thắt dây an toàn nhưng sử dụng mẹo để đối phó. Trong khi đó, dây đai là dụng cụ rất hữu ích, giúp giảm tối đa chấn thương khi tai nạn xảy ra. Dưới đây, các chuyên viên sẽ cùng trao đổi, giúp chúng ta nắm bắt kỹ hơn về hệ thống này.

. Nguyên lý hoạt động của hệ thống dây đai an toàn trên ô tô như thế nào?

+ Rất đơn giản, nó giữ chặt, không cho bạn lao về phía trước, đập vào kính chắn gió, bảng đồng hồ hoặc các băng ghế phía trước khi chiếc xe đột ngột dừng lại. Khi xe xảy ra va chạm với tốc độ 50 km/giờ thì phản lực sẽ làm xe dừng lại đột ngột. Tuy vậy, tốc độ của bạn thì vẫn được giữ nguyên. Nếu không có dây an toàn, bạn sẽ bị đẩy vào vô lăng hoặc bay lên đập vào cửa kính chắn gió với vận tốc 50 km/giờ. Thậm chí kính lái có thể bị vỡ, người ngồi trong sẽ lao lên nắp capô hoặc mặt đường. Điều này ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sự an toàn tính mạng.

Dây an toàn này được buộc chặt với thân xe để giữ thân người vào ghế. Khi đó, chúng sẽ cung cấp toàn bộ lực dừng vào lồng ngực hoặc vùng xương chậu. Đây là những vùng chịu lực khỏe nhất của cơ thể. Vì dây an toàn tác dụng lên một dải rộng nên lực dừng không tập trung vào một vùng nhỏ mà được phân tán và không gây nguy hiểm lớn. Hơn nữa, nó được chế tạo bằng vật liệu mềm dẻo hơn, có khả năng co giãn rất tốt. Nghĩa là bạn sẽ không bị dừng quá đột ngột. Vì vậy, nếu xảy ra va chạm, cơ thể bạn chỉ dịch chuyển một chút và đương nhiên là vẫn không rời khỏi ghế.

Chuyên gia đang hướng dẫn cài dây an toàn và kiểm tra đèn cảnh báo trước khi khởi động xe. Ảnh: PHI LÂN

. Trên đồng hồ táplô các xe thường có đèn cảnh báo hình người với dây an toàn vắt qua vai. Tuy nhiên, đèn lúc sáng lúc không, có khi lại chớp nháy. Xin cho biết điều đó có ý nghĩa gì?

+ Đây là đèn cảnh báo cho hệ thống túi khí và dây an toàn của xe. Tùy theo từng hãng mà chúng mang ý nghĩa khác nhau. Nhưng về cơ bản, đèn cảnh báo dây an toàn có nhiều công dụng. Khi bạn lên xe, xoay chìa khóa sang nấc On thì đèn này sáng lên và tắt đi sau 2-3 giây. Đây là lúc hệ thống đang kiểm tra tình trạng hoạt động của các túi khí và các dây an toàn (loại có cảm biến) và tình trạng bộ rút dây đai an toàn. Khi xe đang vận hành, đèn chớp nháy kèm theo tiếng kêu bíp bíp liên tục, nghĩa là yêu cầu bạn đeo dây an toàn. Nếu đèn vẫn sáng liên tục hoặc vẫn chớp nháy thì chứng tỏ hệ thống túi khí và dây an toàn đang có vấn đề. Đây là lúc bạn cần đưa xe vào các đại lý ủy quyền để có hỗ trợ kiểm tra kỹ thuật.

. Theo tôi quan sát thì các ghế có hệ thống dây an toàn chủ yếu dành cho người lớn, tôi có con nhỏ thì liệu nên sử dụng dây an toàn cho cháu như thế nào và cho cháu ngồi ở vị trí nào trên xe là an toàn nhất?

+ Đúng vậy, hệ thống ghế và dây an toàn trên xe được thiết kế cho người lớn, không dành cho trẻ em. Tuy nhiên, trong sổ tay hướng dẫn sử dụng của xe luôn có hướng dẫn chi tiết cho việc lắp thêm ghế trẻ em tiêu chuẩn và cách sử dụng dây an toàn cho trẻ. Về vị trí chỗ ngồi, chúng tôi khuyên bạn nên để trẻ ngồi ở ghế hàng hai. Tuyệt đối không được cho trẻ ngồi ở vị trí lái xe cùng với bạn hoặc cho bé ngồi ở ghế hành khách phía trước. Bởi vì khi xảy ra tai nạn, những nguy hại do va chạm với các chi tiết phía trước hoặc với túi khí là cực kỳ nguy hiểm. Ở các nước phát triển, trẻ em trên 15 tuổi mới được phép ngồi ở ghế trước. Bạn nên tham khảo sổ tay hướng dẫn sử dụng cho hệ thống khóa trẻ em bởi nó rất hữu ích đối với những bé hiếu động.

NGỌC CHÂU