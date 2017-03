Eximbank không bị Ngân hàng Nhà nước kiểm soát đặc biệt

Eximbank khẳng định tình hình hoạt động ngân hàng ổn định và bền vững. Cụ thể tình hình hoạt động đến hết quý II-2015 như sau: Tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất (CAR) đạt 15%; tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi duy trì ở mức 75%; Eximbank đáp ứng đầy đủ các chỉ số an toàn khác theo quy định của NHNN (Thông tư 36/2014/TT-NHNN); tỷ lệ nợ xấu 2,09%; lợi nhuận trước thuế đạt 567 tỷ đồng, hoàn thành 57% kế hoạch năm 2015. Các số liệu nói trên được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Ernst & Young.

Ông Phạm Hữu Phú – TGĐ Eximbank khẳng định, ngân hàng hoàn toàn không có sự kiểm soát đặc biệt của NHNN theo những tin đồn.