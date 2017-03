Eximbank: 'Ngân hàng Quản lý tiền mặt nội địa tốt nhất Việt Nam - 2015'

Tạp chí Asiamoney được thành lập vào năm 1989, là một công ty trực thuộc của Euromoney – Anh và là một trong những nguyệt san chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng hàng đầu tại Châu Á Thái Bình Dương. Trong đó, cuộc bình chọn “Ngân hàng Quản lý tiền mặt tốt nhất” nằm trong cơ cấu các chương trình khảo sát và giải thưởng được Asiamoney tổ chức hàng năm dành cho các định chế tài chính trên khắp thế giới, đặc biệt là tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Danh hiệu “Ngân hàng Quản lý tiền mặt tốt nhất” được trao cho các định chế tài chính dựa trên các chỉ tiêu nghiêm ngặt về doanh số quản lý tiền mặt và chất lượng dịch vụ; được bầu chọn bởi chính các độc giả, lãnh đạo các doanh nghiệp và các chuyên gia phân tích trong ngành, các biên tập viên có chuyên môn cao của tạp chí.





Để được tạp chí Asiamoney – tạp chí uy tín chuyên ngành tài chính hàng đầu tại Châu Á Thái Bình Dương bình chọn là vinh dự của Eximbank trong bối cảnh thị trường tài chính trong nước và quốc tế có nhiều biến động. Với nền tảng văn hóa, giá trị thương hiệu và chiến lược phát triển của mình, Eximbank vẫn bước đi vững vàng.

Được biết, từ đầu năm 2015 đến nay, Eximbank còn nhận được các giải thưởng khác như: Giải thưởng “Ngân hàng Tài trợ Thương mại Tốt nhất năm 2015” do tạp chí Asian Banker trao tặng, Giải thưởng Chất lượng Thanh toán Quốc tế Xuất sắc, Thanh toán Xuyên suốt do ngân hàng Standard Chartered Bank (SCB), The Bank of New York Mellon, HSBC,… trao tặng.

Với các giải thưởng đã nhận được từ các ngân hàng nước ngoài, từ tạp chí tài chính hàng đầu trên thế giới, đã chứng minh Eximbank là một trong những ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, không chỉ có uy tín trong nước mà còn có uy tín trên thế giới, đặc biệt là tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.