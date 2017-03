Eximbank: Top 1.000 ngân hàng lớn nhất thế giới năm 2015

Sáu tháng đầu năm, doanh số thanh toán xuất nhập khẩu của Eximbank đạt 3 tỷ USD, tiếp tục là một trong những ngân hàng dẫn đầu trong giao dịch thanh toán quốc tế. Do vậy, Eximbank nhận được nhiều giải thưởng quốc tế, như: giải thưởng Thanh toán xuyên suốt của Standard Chartered Bank; Thanh toán quốc tế xuất sắc của Bank of New York Mellon; Ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 2014 của EuroMoney; Top 1.000 ngân hàng lớn nhất thế giới năm 2014 của The Banker…

Những năm gần đây Eximbank đã đẩy mạnh hoạt động ngân hàng bán lẻ bằng giải pháp tài trợ vốn và cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho khách hàng cá nhân. Đến nay, dư nợ dành cho khách hàng cá nhân đạt gần 30.000 tỷ đồng, doanh số thanh toán thẻ trong 6 tháng đầu năm 2015 đạt 7.600 tỷ đồng.