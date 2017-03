FCV nhận giải thưởng Thương hiệu vàng thực phẩm Việt Nam

Theo những tiêu chí nghiêm ngặt trong xét duyệt hồ sơ, công ty đã đáp ứng các quy định về điều kiện an toàn thực phẩm; tuân thủ việc công bố sản phẩm theo quy định; thực hiện đúng các quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, lao động, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn lao động, BHYT, BHXH và các quy định khác.

Đồng thời, chấp hành đầy đủ nghĩa vụ về tài chính, thuế, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước… Ông Trương Văn Toàn, đại diện FCV, cho biết: “Giải thưởng này cũng là sự khích lệ cho mục tiêu mà công ty đã và đang toàn tâm toàn ý thực hiện đó là mang đến những sản phẩm dinh dưỡng chất lượng tốt nhất nhằm xây nền sức khỏe cho các thành viên trong gia đình”. Có mặt tại Việt Nam từ năm 1996, FCV luôn tuân theo quy chuẩn nghiêm ngặt của Cục An toàn thực phẩm. Trong đó, từ khâu thu mua nguyên liệu đầu vào đến khi sản phẩm tới tay người tiêu dùng phải qua rất nhiều bước kiểm định chất lượng. Chặt chẽ hơn là áp dụng quy trình kiểm soát nội bộ FOQUS nhằm đáp ứng tiêu chuẩn cao về an toàn thực phẩm, chất lượng, an toàn lao động và môi trường.