Festival Huế 2010: Big C tổ chức cuộc thi “Miss áo dài Big C”

Tối 6-6, nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Festival Huế 2010, hệ thống siêu thị Big C đã tổ chức đêm chung kết “Miss áo dài Big C 2010” tại Big C Huế.

Đêm chung kết có sự tham gia của 12 hoa khôi xuất sắc nhất đến từ các siêu thị Big C trên toàn quốc. Các thí sinh đã dự thi với phần trình diễn trang phục áo dài truyền thống mang đậm bản sắc Việt và phần thi ứng xử xoay quanh câu chuyện về tà áo dài Việt Nam. Ba thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi sẽ được vinh dự trình diễn trong lễ hội áo dài Festival Huế diễn ra vào tối 8-6. Để đến với đêm chung kết, 12 thí sinh đã vượt qua hơn 2.000 nhân viên nữ của Big C trên toàn quốc trong các cuộc thi. Ban tổ chức trao thưởng cho các hoa khôi trong đêm 6-6. Thành phần ban giám khảo gồm có: bà Tôn Nữ Thị Ninh - Chủ tịch Hội Áo dài Huế, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội; bà Phan Thị Thanh Hà, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên-Huế; Hoa hậu thế giới người Việt năm 2007 Ngô Phương Lan; bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Tổng Biên tập báo Phụ Nữ TP.HCM; bà Nguyễn Thị Thục Hạnh, Tổng Biên tập báo Phụ Nữ Việt Nam và Ban Tổng Giám đốc Big C Việt Nam. Kết quả đêm chung kết 6-6: Phan Thị Thúy Vân (Big C Đà Nẵng) đoạt Miss Áo dài Big C Việt Nam 2010; Lê Thị Diễm Châu (Big C Huế) đoạt Á khôi 1; Nguyễn Thanh Phương (khối văn phòng miền Bắc) đoạt Á khôi 2. Ba hoa khôi này sẽ tham gia đêm diễn tại lễ hội áo dài Festival Huế vào tối 8-6. THANH TRÀ