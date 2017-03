Ford bị điều tra lỗi dính chân ga do thảm trải sàn

Ngày 1/6, Cơ quan Quản lý an toàn giao thông đường bộ Mỹ (NHTSA) cho biết các nhà quản lý về an toàn của liên bang Mỹ đang điều tra thông tin về thảm trải sàn của một số mẫu xe đời 2010 do Ford sản xuất làm cho chân ga của xe bị dính.

NHTSA đã cảnh báo rằng những chủ sở hữu xe Ford Fusion và Mercury Milan không nên đặt bất kỳ tấm thảm trải sàn chưa được cố định chắc chắn nào lên trên tấm thảm trải sàn tiêu chuẩn phía người lái. Ford Fusion 2010. Nguồn: Internet NHTSA cho biết họ đang “mở một cuộc điều tra chính thức để đánh giá những cáo buộc rằng chân ga bị kẹt tại vị trí nhấn ga sau khi người lái nhấc chân ra khỏi chân ga để giảm tốc." NHTSA đã thẩm tra ba khiếu kiện của khách hàng liên quan tới mẫu xe Ford Fusion đời 2010 rằng thảm trải sàn bằng cao su All Weather, khi được đặt trên tấm thảm trải sàn đã lắp cố định ở bên chân người lái, “có thể trượt tới trước và mắc kẹt vào chân ga.” Tuy nhiên, vẫn chưa có khiếu kiện gì về tai nạn hay chấn thương do lỗi này gây ra. Hiện Ford chưa có bình luận gì về tin tức này. Theo Huy Bình (Vietnam+)