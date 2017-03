Ford Việt Nam: Tổ chức hai khóa huấn luyện miễn phí lái xe an toàn

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Hướng dẫn lái xe an toàn và thân thiện với môi trường” do Ford Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Quỹ Phòng, chống thương vong châu Á và kênh VOV giao thông (Đài Tiếng nói Việt Nam) tổ chức. Nội dung của chương trình là cung cấp thêm các kỹ năng điều khiển xe an toàn, tiết kiệm nhiên liệu, xử lý tình huống đặc biệt, chăm sóc và bảo dưỡng xe… Bắt đầu từ năm 2008 đến nay, hoạt động này đã thu hút hơn 4.000 tài xế tại các tỉnh, thành trên cả nước. Dự kiến năm nay sẽ có thêm khoảng 1.500 người tham gia.

NGỌC CHÂU