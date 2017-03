Gameshow “Khắc nhập khắc xuất”: Vui - học và thắng lớn

Và gameshow Khắc nhập khắc xuất (đang phát sóng lúc 10 giờ thứ Bảy hàng tuần trên VTV3) hy vọng sẽ đáp ứng được cùng một lúc nhiều tiêu chí như mới mẻ, vui nhộn, hấp dẫn, bổ ích và lý thú.

Mới lạ và bổ ích

Gameshow Khắc nhập khắc xuất (do Công ty TNHH Sản xuất và Quảng cáo Sóng Vàng phối hợp với Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Cần Thơ sản xuất với sự tài trợ của MobiPhone) được khai thác từ cấu trúc chương trình Show Me The Money của Công ty Endemol (Hà Lan).

Sự mới lạ của Khắc nhập khắc xuất là sân khấu hoành tráng, màu sắc vui tươi và đẹp mắt, âm nhạc sôi động. Khác hẳn các gameshow hiện nay, Khắc nhập khắc xuất có 12 vũ công nam và nữ trẻ, đẹp biểu diễn phụ họa... Qua đó tạo nên một bầu không khí ngập tràn cảm hứng và thoải mái. Gameshow Khắc nhập khắc xuất được dẫn dắt bởi MC-diễn viên Minh Tiệp.

Đề tài thi đấu của Khắc nhập khắc xuất rất phong phú, xoay quanh các chủ đề từ lịch sử, địa lý, khoa học tự nhiên, xã hội, thể dục thể thao, văn hóa-nghệ thuật...; được các tiến sĩ, thạc sĩ có uy tín tham gia biên soạn. Qua câu hỏi và trả lời, người chơi và khán giả có dịp khám phá, tìm hiểu và bổ sung những kiến thức gần gũi và thiết thực...

Hấp dẫn với giải thưởng cao!

Với khán giả, có gì vui hơn khi vừa đi chơi gameshow vừa được nâng cao kiến thức, được xuất hiện trên truyền hình và được nhận phần thưởng giá trị cao. Với Khắc nhập khắc xuất, số tiền thưởng trong một chương trình lên đến 108 triệu đồng! Thời gian qua, có khá nhiều người chơi đã ẵm được số tiền thưởng rất lớn như Nguyễn Văn Minh (64,8 triệu đồng), Vũ Hoàng Dương (72,9 triệu đồng), Võ Đình Thông (52,2 triệu đồng)...

Đặc biệt, người đã nhận được số tiền thưởng đến 105,3 triệu đồng từ chương trình Khắc nhập khắc xuất (phát sóng ngày 17-5) - chị Trịnh Thu Thủy (TT Tư vấn du học Hoa Kỳ Equest) chia sẻ: “Những câu hỏi của Khắc nhập khắc xuất đều nằm trong kiến thức chung, rất phong phú và bổ ích, vừa học và vừa chơi. Chỉ cần người chơi bình tĩnh, sáng suốt lựa chọn đáp án đúng... là chiến thắng”.

Để tham gia chơi Khắc nhập khắc xuất, bạn có thể đăng ký qua website www.songvangproduction.com.vn hoặc Công ty TNHH Sản xuất và Quảng cáo Sóng Vàng, số 1 Lý Tự Trọng, quận 1, TP.HCM, gặp chị Thu Hiền.