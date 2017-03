Giải nhất cuộc thi Tòa nhà hiệu quả năng lượng năm 2013

TTTM Green Square - Big C Dĩ An được biết đến như một hình mẫu tiêu biểu của cả nước nhờ ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ xanh giúp tiết kiệm 20% điện năng tiêu thụ so với các TTTM thông thường. Hiện nay, các tòa nhà Big C đã, đang và sẽ được xây dựng theo mô hình đại siêu thị xanh. Cùng với TTTM Green Square - Big C Dĩ An, các Big C Đà Lạt, Big C Ninh Bình, Big C Việt Trì, Big C Hạ Long và sắp tới là Big C Nha Trang... sẽ tiếp tục được xây dựng theo tiêu chuẩn công trình xanh.

Với định hướng trở thành doanh nghiệp công dân gương mẫu, Big C luôn quan tâm đến các vấn đề xã hội mang tính chất toàn cầu như tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường... được thể hiện rõ nét qua các chính sách, hoạt động cũng như các giải pháp Big C đang áp dụng. Vì vậy, giải thưởng là sự ghi nhận của Chính phủ và cộng đồng về những nỗ lực không ngừng của Big C trong việc sử dụng điện năng hiệu quả, phát triển bền vững, hướng tới một nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường.

PHI NGUYỄN