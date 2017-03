Giải pháp bảo mật mới cho máy tính

Với việc ứng dụng công nghệ điện toán đám mây và chiếm dụng ít tài nguyên hệ thống, Titanium Maximum Security 2011 mang đến cho người tiêu dùng sự lựa chọn để bảo vệ toàn diện hệ thống trước các mối đe dọa từ Internet.

Titanium Maximum Security 2011 sẽ giúp ngăn chặn mối đe dọa từ các trang web bị lây nhiễm, tấn công lừa đảo, virus và phần mềm gián điệp trước khi chúng xâm nhập vào máy tính một cách nhanh nhất. Bảo vệ máy tính ngay cả khi không kết nối Internet (do sử dụng cơ chế quét thông minh). Không những thế, nó còn được trang bị công cụ kiểm tra độ an toàn của các trang web và tối ưu hệ thống tự động; bổ sung thêm những tùy chọn dễ sử dụng như tính năng xóa an toàn, khóa tập tin từ xa nếu máy tính bị mất… Phiên bản tiếng Việt của Titanium Maximum Security 2011 có giá 495.000 đồng cho một máy tính và 990.000 cho ba máy tính tại các cửa hàng bán lẻ và trang bán hàng trực tuyến Trend Micro Online Store.

VŨ YẾN