Giải pháp dinh dưỡng giúp trẻ đạt chiều cao, cân nặng

Viện Dinh dưỡng Quốc gia vừa tổ chức hội thảo khoa học Giải pháp dinh dưỡng giúp trẻ đạt cân nặng, chiều cao theo tuổi với sự tài trợ của nhãn hàng Dutch Lady (thuộc Công ty FrieslandCampina Việt Nam).



Hội thảo đã khẳng định việc bổ sung thêm sữa công thức cho trẻ trên hai tuổi là giải pháp dinh dưỡng phù hợp nhằm giúp trẻ đạt được cân nặng và chiều cao theo tuổi, hỗ trợ sự tăng trưởng của trẻ. Đặc biệt, nghiên cứu lâm sàng của Viện Dinh dưỡng Quốc gia chứng minh việc bổ sung 500 ml sản phẩm dinh dưỡng công thức hàng ngày cho trẻ từ hai đến bốn tuổi có khả năng hỗ trợ giảm thiểu tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng, giúp cải thiện các chỉ số cân nặng, chiều cao, nồng độ Hemoglobin, nồng độ vitamin D và nồng độ kẽm huyết thanh của trẻ.

PGS-TS Lê Bạch Mai cho biết: “Mức tiêu thụ sữa trong khẩu phần ăn hằng ngày của trẻ em tuổi học đường Việt Nam còn thấp, không đạt chuẩn các vi chất dinh dưỡng theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Thực trạng này có thể được cải thiện nếu trẻ được bổ sung sữa mỗi ngày”.



Tình trạng thiếu hụt vi chất dinh dưỡng có thể dẫn đến những hậu quả đối với sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Quá trình phát triển trí não của trẻ bị ảnh hưởng từ những năm tháng đầu đời có thể làm trẻ kém tập trung, tiếp thu chậm hơn và học tập không hiệu quả trong những năm sau này. Thêm vào đó, trẻ cũng sẽ chậm đạt được các mốc phát triển về vận động. Trẻ có thể kém linh hoạt hơn và thậm chí lười vận động hơn nhiều so với các bạn đồng trang lứa. Thiếu vi chất dinh dưỡng làm giảm sức đề kháng nên trẻ rất dễ mắc các bệnh theo mùa, nhiễm khuẩn hô hấp và tiêu chảy.



PGS.TS Nguyễn Thị Lâm trình bày kết nghiên cứu tại hội nghị.

Trong hội thảo, PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, Phó Viện trưởng Viện Dinh Dưỡng Quốc gia, đã trình bày kết quả nghiên cứu về hiệu quả bổ sung sữa và tư vấn dinh dưỡng dựa trên chỉ số nhân trắc và tình trạng vi chất dinh dưỡng của trẻ. Nghiên cứu do Viện Dinh Dưỡng Quốc gia thực hiện vào năm 2015 trên 120 trẻ từ hai đến bốn tuổi tại hai nhà trẻ thuộc ngoại thành Hà Nội nhằm đánh giá hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng công thức lên tình trạng vi chất, dinh dưỡng, tăng trưởng của trẻ. Trẻ được chia thành hai nhóm can thiệp và đối chứng (mỗi nhóm 60 trẻ) và được kiểm tra cân nặng, chiều cao, xét nghiệm máu lần 1. Sau đó, các chuyên gia Viện Dinh Dưỡng Quốc gia tiến hành tư vấn dinh dưỡng cho tất cả phụ huynh. Tiếp theo, nhóm can thiệp được uống 500 ml hàng ngày trong suốt ba tháng; trong khi đó nhóm đối chứng không được uống sữa. Sau ba tháng, Viện Dinh Dưỡng Quốc gia kiểm tra cân nặng, chiều cao, xét nghiệm máu lần hai cho các trẻ.



Kết quả nghiên cứu sau ba tháng cho thấy:

So với nhóm đối chứng, nhóm can thiệp uống sữa hàng ngày tăng cân nặng và chiều cao tốt hơn: Mức tăng cân nặng trung bình của nhóm can thiệp là 0,9 kg (so với 0,6 kg của nhóm đối chứng). Mức tăng chiều cao trung bình của nhóm can thiệp là 1,9 cm (so với 0,9 cm của nhóm đối chứng).

Trong nhóm can thiệp có 95% trẻ đạt chuẩn cân nặng theo tuổi của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 2007, 83% trẻ đạt chuẩn chiều cao theo tuổi, 87% trẻ không bị thiếu máu, 62% trẻ không bị thiếu kẽm và 76% trẻ không thiếu vitamin D.

Với tính cân bằng giữa hàm lượng các vi chất dinh dưỡng và vị ngon phù hợp khẩu vị của trẻ, Dutch Lady đã nghiên cứu đáp ứng đúng nhu cầu dinh dưỡng của trẻ trong mỗi giai đoạn phát triển, kết hợp với một chế độ ăn uống vui chơi hợp lý, giúp cơ thể trẻ hấp thu tốt các vi chất cần thiết cho quá trình phát triển toàn diện.