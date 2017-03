Giải pháp “nhẹ gánh” trước cuộc sống hiện đại

Đây là đề tài mang tính thời sự trong cuộc sống hiện đại khi con người phải chịu rất nhiều áp lực từ cuộc sống. Trong đó, stress, lo âu, trầm cảm, mất ngủ... là những biểu hiện thay đổi tâm sinh lý thường gặp nhất.

Tại hội thảo, các chuyên gia sẽ giới thiệu một cách nhìn và cách tiếp cận điều trị tích cực hơn đối với rối loạn lo âu. Trong đó, Dogmatil, nhóm thuốc an thần kinh, liều thấp 150-300 mg có tác dụng giải lo âu, đồng thời hỗ trợ điều trị các bệnh nội khoa liên quan.

Theo nghiên cứu, lo âu thường đi kèm theo với các bệnh nội khoa như tim mạch (21%-28%), đái tháo đường (15%-27%), phổi mạn tính (10%-21%), tăng huyết áp (12%-16%)... Bên cạnh đó, lo âu cũng có những dạng khác nhau tùy mỗi người như rối loạn hoảng sợ và sợ khoảng rộng; sợ đặc hiệu và sợ xã hội, rối loạn ám ảnh-cưỡng bức; rối loạn stress và rối loạn stress cấp; rối loạn lo âu toàn thể; rối loạn do các bệnh nội khoa; trầm cảm... Đặc biệt, lo âu đi kèm các bệnh nội khoa có thể làm tăng tỷ lệ chết. Ở người thiếu máu cơ tim có kèm lo âu, tỷ lệ chết cao gấp ba lần, tỷ lệ đột tử cao gấp sáu lần so với bệnh nhân không kèm lo âu. Tỷ lệ chết trên bệnh nhân tim mạch nam có kèm lo âu cao gấp hai lần so với bệnh nhân không kèm lo âu. Nếu không được điều trị đúng, bệnh nhân sẽ bị giảm chất lượng cuộc sống.