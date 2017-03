Giải thưởng Chim Én, khơi dậy tấm lòng nhân ái

Theo đó, BTC đã trao năm giải đồng hạng (mỗi giải 10 triệu đồng, giấy chứng nhận, kỷ niệm chương) cho năm tổ chức hoạt động tình nguyện tiêu biểu trong năm 2010. Ngoài ra, BTC đã trao năm giải đồng hạng, mỗi giải 5 triệu đồng và một điện thoại FPT F99 kèm theo chứng nhận, kỷ niệm chương cho năm cá nhân (ảnh); trao hai giải cho tổ chức và cá nhân được cộng đồng mạng đánh giá hiệu quả nhất trên website: Vicongdong.vn.

Đặc biệt, BTC đã trao tặng giải thưởng Nghị lực để vinh danh và tưởng nhớ “chàng trai cộng đồng” Vũ Trường An. Trường An đã ra đi vì căn bệnh ung thư máu quái ác. Nhưng trước đó, với sự động viên của các nhóm bạn tham gia Chim Én, Trường An đã bất chấp cơn đau để hết mình với các hoạt động giúp đỡ các em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo.

VŨ YẾN