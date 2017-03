Giải thưởng cho chất lượng dịch vụ của Prudential

Một số giải thưởng tiêu biểu của Prudential Việt Nam - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và UBND TP.HCM năm 2009 ghi nhận Prudential có nhiều thành tích trong công tác phối hợp, hỗ trợ thu hút đầu tư nước ngoài và tham gia đầu tư tại TP.HCM. Prudential Việt Nam là DN duy nhất trong ngành bảo hiểm được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng trong dịp này. - Giải thưởng Rồng Vàng trong chín năm liền từ 2002 đến 2010 với danh hiệu “Dịch vụ bảo hiểm nhân thọ đuợc người tiêu dùng ưa chuộng nhất”. - Giải thưởng “Thương mại Dịch vụ - Top Trade Services” bốn năm liền 2007-2010. Giải thưởng do báo Công Thương phối hợp Bộ Công Thương tổ chức nhằm ghi nhận và tôn vinh các DN đã hoạt động hiệu quả, đóng góp nhiều cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam. - Giải thưởng “Thương hiệu nổi tiếng 2008” do người tiêu dùng bình chọn, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI trao tặng. - Giải thưởng “Doanh nghiệp phát triển bền vững 2008” của Bộ Công Thương nhân kỷ niệm hai năm Việt Nam gia nhập WTO. Prudential Việt Nam vinh dự được nhận giải thưởng này nhờ vào những đóng góp cho lĩnh vực kinh tế nói riêng và cho nền kinh tế đất nước nói chung. - Giải thưởng “Saigon Times Top 40” do Saigon Times Group phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai tổ chức bình chọn với chủ dề “Doanh nghiệp và phát triển bền vững”. - Giải thưởng “Việt Nam tốt nhất” do báo điện tử VietNamNet trao tặng ngày 26-5-2007, dành cho Prudential Việt Nam - đây cũng là công ty bảo hiểm nhân thọ duy nhất được trao giải thưởng này.  Danh hiệu “Thương hiệu số một ngành bảo hiểm-ngân hàng-tài chính” và là “Một trong 10 thương hiệu nổi tiếng nhất tại Việt Nam” do người tiêu dùng Việt Nam bình chọn trong đợt khảo sát ý kiến khách hàng trên toàn quốc do VCCI và Công ty Nghiên cứu Thị truờng AC Nielsen thực hiện vào tháng 4-2006.