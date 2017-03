Giải thưởng doanh nghiệp thương mại dịch vụ 2013

Đây là giải thưởng được Bộ Công Thương tổ chức nhằm vinh danh các doanh nghiệp đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của nền kinh tế, gặt hái thành công trong hoạt động kinh doanh. Năm 2013, Manulife Việt Nam đạt tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 2.627 tỉ đồng, tăng 22% so với năm 2012. Doanh thu phí bảo hiểm mới quy năm đạt 846 tỉ đồng. Hiện công ty đang quản lý mạng lưới gần 30 văn phòng tại 23 tỉnh, thành, phục vụ cho hơn 420.000 khách hàng thông qua gần 13.000 đại lý chuyên nghiệp.

l Manulife Việt Nam vừa công bố kết quả kinh doanh ấn tượng trong quý I-2014 với tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 612 tỉ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm mới quy năm đạt 164 tỉ đồng, tăng 19% so với quý I-2013. Doanh thu khai thác mới từ kênh bảo hiểm liên kết ngân hàng (Bancassurance) tiếp tục giữ tốc độ tăng trưởng vượt trội với mức 35% so với cùng kỳ năm 2013.

NGỌC CHÂU