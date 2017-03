Giải thưởng The Guide Awards: Trao thưởng cho 125 DN du lịch

Ngày 25-9 tới, giải thưởng The Guide Awards lần thứ 11 do ấn phẩm The Guide Magazine (Thời Báo Kinh Tế Việt Nam) tổ chức sẽ trao tặng cho 125 doanh nghiệp du lịch trên cả nước.

Đây là các doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc trong ngành du lịch Việt Nam trong năm, khuếch trương quảng bá về du lịch đất nước và con người Việt Nam. Giải thưởng bao gồm các lĩnh vực: khách sạn, khu nghỉ mát, căn hộ cho thuê, ẩm thực và giải trí, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ vận chuyển, lữ hành, điểm mua sắm và các dịch vụ khác. Năm nay có hơn 40% doanh nghiệp tại TP.HCM nhận giải thưởng, tiếp theo là Hà Nội với 26%. Lễ trao giải sẽ được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Furama Đà Nẵng cùng với các hoạt động triển lãm ảnh, giải golf vì môi trường, cuộc thi ảnh “Môi trường - Thách thức và trách nhiệm cộng đồng”, hội thảo “Biến đổi khí hậu”... THANH HẢI