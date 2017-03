Giải thưởng “Thương hiệu VSATTP”: Trao cho 72 thương hiệu và 100 sản phẩm

Nằm trong các hoạt động tuyên truyền cho tháng hành động “Vệ sinh an toàn thực phẩm”, Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm - Bộ Y tế vừa trao giải thưởng “Thương hiệu vệ sinh an toàn thực phẩm” và “Sản phẩm vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2009 cho 72 thương hiệu và 100 sản phẩm.

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày ra đời sản phẩm bột ngọt đầu tiên (1909-2009), Ajinomoto đã vinh dự được nhận chứng nhận “Sản phẩm vệ sinh an toàn thực phẩm”. Sau 100 năm phát triển, đến nay bột ngọt đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và được các tổ chức y tế quốc tế WHO, FAO, JECFA, FDA, FASEB công nhận là an toàn cho mục đích sử dụng trong chế biến thực phẩm. NM