Giảm giá máy in mùa hè

Máy in Samsung ML-1666 có kích thước nhỏ bằng chiếc netbook nhưng có tốc độ in nhanh (16 trang A4/phút) và nút bấm tiết kiệm mực in giúp dễ dàng chuyển sang chế độ chờ để tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra, bộ nhớ 8 MB giúp in liên tục nhiều văn bản có dung lượng lớn như hình họa, biểu đồ, bản thiết kế có độ chi tiết và chính xác cao.

THANH TRÀ