Giảm thuế một số dòng xe

Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi mới áp dụng cho năm 2010 vừa được Bộ Tài chính công bố tại thông tư số 31 ban hành hôm qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 23-4. Quy định mới này nằm trong lộ trình cắt giảm thuế quan theo cam kết của VN khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Bộ Tài chính cho rằng biểu thuế mới này được xây dựng trên cơ sở sửa đổi, bổ sung các điều chỉnh về thuế đã được quy định trong năm 2008, 2009 nhằm thực hiện cắt giảm thuế theo lộ trình đã cam kết với WTO, trong đó có mặt hàng ôtô nhập khẩu.

Nhiều mẫu xe độc có mặt ở Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hà

Theo đó, từ 23-4, tức sau 45 ngày ban hành thông tư, dòng xe dưới 9 chỗ ngồi chạy bằng xăng có dung tích xi lanh trên 2,5 lít sẽ áp dụng thuế suất 80%, thay vì mức 83% hiện hành. Mức thuế 80% này cũng áp dụng đối với dùng xe 4 bánh 2 cầu chủ động (xe chạy xăng), có dung tích xi lanh trên 2,5 lít. Dòng xe 4 bánh 2 cầu chủ động khác áp dụng thuế suất 77%. Còn các loại xe chạy xăng có dung tích xi lanh dưới 2,5 lít và chạy diesel giữ nguyên thuế suất hiện hành của năm 2009 là 83%.

Cũng theo biểu thuế mới, từ ngày 23-4, một số mặt hàng khác như sắt, thép, giấy dán tường, thiết bị máy... cũng nằm trong diện điều chỉnh thuế. Trong đó, một số loại sắt, thép có thuế suất 0%, số khác có thuế suất 15%, còn lại phổ biến ở mức 5% và 10%. Riêng mặt hàng giấy dán tường và giấy giả gỗ áp dụng mức chung 24%.

Hồi đầu tuần trước, Tổng cục Hải quan cũng công bố danh mục quản lý rủi ro về giá đối với mặt hàng ôtô, xe máy, điện thoại di động, mỹ phẩm, rượu ngoại, kính xây dựng và vải. Theo đó, các sản phẩm điện thoại di động nhập khẩu về VN sẽ được tính thuế căn cứ vào biểu giá của cơ quan hải quan. Biểu giá này sẽ là cơ sở hải quan so sánh giá trị khai báo từ doanh nghiệp để tiến hành tham vấn khi phát hiện doanh nghiệp khai chưa đúng giá thực tế.

Theo ước tính của doanh nghiệp, các loại ôtô nhập khẩu về VN sẽ bị áp giá tính thuế mới cao hơn trước khoảng 2%-20% so với trước. Chẳng hạn, dòng xe 7 chỗ hiệu Toyota Venza dung tích 2,7 lít, 1 cầu do Mỹ sản xuất có giá mới 21.000 USD, dòng xe 2 cầu giá 22.000 USD, trong khi giá cũ là 20.000 USD. Tương tự, loại xe Toyota Venza có dung tích xi lanh 3,5 lít, giá tối thiểu mới áp dụng là 23.000 USD với dòng xe 1 cầu, và 24.000 đối với dòng xe 2 cầu. Giá cũ là 22.000 USD. Như vậy, so với năm ngoái, giá tối thiểu mà cơ quan hải quan áp dụng cho năm 2010 tăng khoảng 1.000-2.000 USD, tùy loại.

Theo Vnexpress