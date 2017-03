Giờ đọc truyện tiếng Anh dành cho thiếu nhi

Các giáo viên bản ngữ của ILA sẽ tham gia đọc sách, kể chuyện tiếng Anh cho các em thiếu nhi 5-9 tuổi tại các nhà sách của Fahasa từ 17 giờ đến 17 giờ 30 (ca một) và từ 18 giờ đến 18 giờ 30 (ca hai). Các bé sẽ được nghe đọc truyện và làm quen với các nhân vật ngộ nghĩnh, dễ thương trong các câu chuyện ngụ ngôn, truyện cổ tích... như truyện In the morning (Oxford – Potato Pals), The Gingerbread Man (Oxford – Classic Tales), In the Jungle (MacMillan – English explorers)... Nội dung của các câu chuyện thiếu nhi sẽ được thay đổi hàng tuần. Đây cũng là dịp để các bé tiếp cận, rèn luyện phát âm tiếng Anh bản ngữ, thư giãn vui vẻ, giúp các em có một mùa hè đầy thú vị.