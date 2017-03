Giúp nâng cao sức khỏe và chống bệnh tật

Thừa và thiếu dinh dưỡng, có hại!

Dư thừa dinh dưỡng là tình trạng mạn tính, khi việc năng lượng do dưỡng chất tiêu thụ sinh ra vượt quá mức năng lượng cần thiết để cơ thể hoạt động. Điều này sẽ dẫn đến tình trạng dư cân và béo phì. Nguy hiểm của thừa dinh dưỡng tăng lên khi tình trạng dư cân vượt quá 20% trọng lượng cơ thể. Tại Việt Nam, theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), 15% dân số (khoảng 1,2 triệu người) bị dư cân và béo phì. Tuy nhiên, không phải tất cả các trường hợp dư cân, béo phì đều dư thừa dưỡng chất. Theo một nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng và Nestlé, số trẻ bị béo phì ở TP.HCM (gần 25%) cao gần 2,5 lần so với trẻ ở Hà Nội (hơn 10%).

Thiếu dinh dưỡng là hậu quả của việc ăn uống không đầy đủ và mắc các bệnh nhiễm khuẩn tái phát, kéo dài. Mệt mỏi thường xuyên có thể là dấu hiệu đầu tiên, báo trước của tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng. Khi tình trạng này nặng hơn, các dấu hiệu tiếp theo xuất hiện như da khô, tóc dễ rụng... Theo WHO, thiếu hụt dinh dưỡng và vi chất dinh dưỡng là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới bệnh tật và chết, chiếm hơn một nửa gánh nặng bệnh tật tại các nước nghèo.

Dinh dưỡng đầy đủ và cân đối

Chế độ dinh dưỡng đầy đủ và cân đối là cần thiết để ngăn ngừa cả tình trạng thừa và thiếu dinh dưỡng. Dinh dưỡng đầy đủ là bữa ăn cung cấp nhiều các loại vitamin và khoáng chất cần thiết, đầy đủ các axit amin thiết yếu và các axit béo thiết yếu (cơ thể không tự tổng hợp được).

Sự phân bổ hợp lý dinh dưỡng sẽ giúp xây dựng các mô, tế bào và điều hòa các hoạt động chức năng của cơ thể. Theo các chuyên gia, cân đối tỷ lệ thức ăn hàng ngày nên là: 5:2:2:2 (tương ứng với ngũ cốc, trái cây, rau quả và đạm từ thịt, cá). Ngoài ra cũng nên lựa chọn sử dụng các loại thực phẩm có hàm lượng dưỡng chất cao nhưng hạn chế cung cấp năng lượng.

Bác sĩ Lưu Ngân Tâm, Trưởng khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết: “Chế độ dinh dưỡng đầy đủ và cân đối rất có lợi cho con người, giúp cung cấp đủ năng lượng và các dưỡng chất thiết yếu cho cả ngày làm việc. Các loại thức ăn nhanh, phổ biến có thể hấp dẫn đặc biệt với giới trẻ nhưng chúng ta nên khuyến khích việc sử dụng các loại thực phẩm đầy đủ và cân đối dưỡng chất để đảm bảo sức khỏe tốt cho cộng đồng trong tương lai”...

Cách tốt nhất để phòng tránh bệnh tật và có một cuộc sống vui khỏe là ăn đúng cách, ăn đa dạng các loại thức ăn với tỷ lệ hợp lý như: rau quả, trái cây, các dưỡng chất tốt cho hệ tim mạch, không sử dụng thực phẩm có chứa chất béo; nên ăn nhiều chất xơ, vitamin, muối khoáng. Việc luyện tập thể dục thường xuyên (30 phút/lần), vài lần trong một tuần cũng giúp cuộc sống luôn vui khỏe.