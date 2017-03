GM triệu hồi hàng trăm ngàn xe Chevrolet Cruze

Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) cho biết, GM sẽ mở hai đợt triệu hồi 475.179 chiếc Chevrolet Cruze tại Mỹ và Canada đều do nguy cơ cháy.

Một đợt là do trục trặc ở tấm chắn bên dưới động cơ, có thể dẫn tới nguy cơ cháy khoang động cơ. Đợt triệu hồi thứ hai là do bình nhiên liệu có thể bị bung trong trường hợp xe va chạm, dẫn tới nguy cơ cháy. GM cho biết, hiện tập đoàn chưa nhận được báo cáo tai nạn, chấn thương hay tử vong nào liên quan tới các lỗi nói trên.



GM cho biết, ngoài số xe trên còn có 701 chiếc đã được xuất khẩu sang Israel. Bên cạnh đó, có khoảng 10.000 chiếc Cruze với thiết kế tương tự, do thương hiệu Holden của GM sản xuất tại Úc, nhưng GM cho biết chưa xảy ra vụ cháy nào.

“Dầu tràn hoặc rò rỉ (ví dụ như sau khi thay dầu) có thể tích tụ ở tấm chắn bên dưới động cơ, vị trí gần động cơ nóng hoặc bề mặt hệ thống xả. Kết quả là dầu và tấm chắn động cơ có thể bốc hỏa,” NHTSA cho biết.



Về đợt triệu hồi thứ hai đối với xe Cruze, NHTSA cho biết, mối hàn ở thanh giằng thứ cấp của bình nhiên liệu có thể bị khuyết, nên trong trường hợp xe va chạm, bình nhiên liệu có thể bung ra, dẫn tới nguy cơ rò rỉ nhiên liệu. Và nhiên liệu rò rỉ gần nguồn phát tia lửa có thể gây cháy.

GM cho biết, tập đoàn đã ghi nhận khoảng 30 vụ cháy liên quan tới hai lý do triệu hồi xe Cruze nói trên, hầu hết các trường hợp là do quy trình thay dầu và phụ tùng xe không đúng tiêu chuẩn.



Để khắc phục lỗi này, các đại lý Chevrolet sẽ sửa tấm chắn dưới động cơ the Cruze để chống đọng dầu ở tấm chắn. Với các xe số sàn, đại lý sẽ quấn băng bảo vệ bên ngoài dây cáp nối của hệ thống lái trợ lực điện. Với trường hợp xe Cruze bị triệu hồi do lỗi bình nhiên liệu, đại lý sẽ kiểm tra xem xe có bị khuyết mối hàn không. Nếu có, đại lý sẽ gia cố bằng chốt.

Theo Nhật Minh (Dân trí/Inside Line)