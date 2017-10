GoBear hợp tác cùng bảo hiểm MIC Bến Thành

Cụ thể, từ nay đến ngày 16-8-2018, người dùng đăng ký mua các sản phẩm bảo hiểm du lịch quốc tế do Công ty Bảo hiểm MIC Bến Thành cung cấp thông qua trang web www.gobear.com/vn/travel-insurance sẽ nhận được ưu đãi giảm 45% chi phí. Người dùng có thể tìm kiếm, so sánh và đăng ký mua sản phẩm bảo hiểm du lịch quốc tế do Công ty Bảo hiểm MIC Bến Thành cung cấp thông qua trang web www.gobear.com/vn/travel-insurance để được bảo vệ trong suốt chuyến hành trình và ưu đãi giảm phí.

Chương trình ưu đãi của MIC Bến Thành.



Dịp này, bà Đoàn Tú Anh, Quyền Giám đốc điều hành GoBear Việt Nam, cho biết: “Việc hợp tác giữa GoBear Việt Nam và Công ty Bảo hiểm MIC Bến Thành nằm trong chiến lược phát triển, nhằm mang đến cho người dùng nhiều tiện ích hơn”.