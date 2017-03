Góc nhìn mới từ dự án tiết kiệm điện

Big C ký kết triển khai hai hợp đồng thuộc dự án tiết kiệm điện vào ngày 14-5 tại Hà Nội với tổng vốn đầu tư 13 tỉ đồng.

Vì sao phải tiết kiệm điện?

Theo công bố kịch bản biến đổi khí hậu do nước biển dâng (Bộ Tài nguyên và Môi trường - TN&MT, ngày 20-8-2009), cho thấy nếu mực nước biển dâng thêm 75 cm thì khu vực TP.HCM có khoảng 204 km2 diện tích đất bị ngập (chiếm 10% tổng diện tích) và khi mực nước biển dâng 100 cm sẽ có khoảng 472 km2 bị ngập. Và nếu mực nước biển dâng lên 2 m thì 22 triệu người ở đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long sẽ phải di dời.

“Trước những diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay, Việt Nam được xếp vào một trong năm quốc gia có nguy cơ bị tác động mạnh mẽ và TP.HCM là một trong 10 thành phố bị ảnh hưởng nhiều nhất của hiện tượng này…” - ông Đào Anh Kiệt, Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM, cảnh báo tại hội thảo quốc tế về biến đổi khí hậu vừa diễn ra hôm 12-5 ở TP.HCM.

Trong khi đó, theo báo cáo của Bộ Công thương, giai đoạn 2010-2020 có thể xuất hiện sự mất cân đối giữa khả năng cung cấp và nhu cầu sử dụng các nguồn năng lượng nội địa và Việt Nam chuyển từ nước xuất khẩu thành nước nhập khẩu năng lượng. Ngoài ra, tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp, lĩnh vực xây dựng dân dụng, giao thông vận tải là không nhỏ, kể cả khu vực sinh hoạt, hoạt động dịch vụ. Chi phí bỏ ra để tiết kiệm 1 kWh điện năng ít hơn nhiều so với chi phí đầu tư để sản xuất ra 1 kWh trong các nhà máy điện.

Sắp tới đây, hàng chục ngàn bóng đèn huỳnh quang và hệ thống lạnh của Big C sẽ được thay thế và kiểm soát hữu hiệu điện năng tiêu thụ. ảnh minh họa: PL

Chính vì thế, tiết kiệm năng lượng đang ngày càng trở thành mối quan tâm lớn tại Việt Nam, bởi vì hiện cả nước đang thiếu hụt trầm trọng về điện. Bên cạnh đó, hầu hết các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước đang quan ngại về tính cạnh tranh trên thị trường nếu giá cả điện tiếp tục leo thang trong những năm tới. Vấn đề này ảnh hưởng mạnh đến các nhà cao tầng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng và khu vực nhà nước.

Lợi ích tức thì và bền vững

Là một nhà phân phối bán lẻ, kinh doanh trung tâm thương mại và đại siêu thị, Big C đón hàng vạn lượt khách đến mua sắm mỗi ngày. Vì vậy, lượng điện tiêu thụ tại Big C chiếm khá lớn trong các chi phí dịch vụ mua ngoài của siêu thị (khoảng 30%). Do đó, tiết kiệm điện năng của Big C sẽ đồng thời mang lại nhiều lợi ích tức thì và bền vững, với hai mục tiêu: vừa tiết kiệm chi phí để mang lại “giá rẻ cho mọi nhà” vừa tiết kiệm năng lượng, nguồn tài nguyên có hạn của đất nước, góp phần cùng cộng đồng bảo vệ môi trường và hướng đến phát triển bền vững.

Dự án tiết kiệm điện của Big C bao gồm: kiểm toán toàn bộ năng lượng tại Big C và đề xuất các hướng tiết kiệm, chống thất thoát năng lượng; thay mới toàn bộ các đèn huỳnh quang T8 bằng đèn huỳnh quang T5 tiết kiệm điện; lắp đặt hệ thống giám sát và quản lý năng lượng tại tất cả các Big C trên toàn quốc.

Danh sách 10 thành phố bị ảnh hưởng nhiều nhất do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu, gồm: Calcutta và Bombay của Ấn Độ, Dacca của Bangladesh, Thượng Hải, Quảng Châu của Trung Quốc, TP.HCM của Việt Nam, Bangkok của Thái Lan, Yangon của Myanmar…

Cụ thể, từ tháng 6-2010, toàn bộ các trung tâm thương mại và đại siêu thị Big C sẽ đượclắp đặt bóng đèn huỳnh quang T5 với tổng giá trị lên đến 9 tỉ đồng. Khi sử dụng loại đèn này khả năng tiết kiệm điện năng đến hơn 30% so với trước đây. Đến tháng 7-2010, giải pháp quản lý năng lượng cho hệ thống siêu thị Big C cũng sẽ thi công, bao gồm các thiết bị đo đếm, thiết bị đo lường chất lượng điện năng, phần mềm Powerlogic ION Enterprise, dịch vụ bảo trì và sửa chữa. Việc này sẽ giúp Big C quản lý tiết kiệm năng lượng tức thì trong toàn hệ thống siêu thị bằng cách cải thiện hành vi của người sử dụng, kỹ sư vận hành, toàn bộ nhân viên và cải tiến chất lượng điện năng. Hệ thống này sẽ giúp Big C tiết kiệm trung bình 5% OPEX (chi phí vận hành) và CAPEX (chi phí vốn đầu tư) cho mỗi chi nhánh.

“Đây được xem là một trong những dự án quản lý năng lượng lớn nhất tại Việt Nam cho đến thời điểm này. Chúng tôi tin tưởng đã mang đến những giải pháp cạnh tranh nhất, giúp Big C đạt mục tiêu quản lý và tiết kiệm năng lượng với chuyên môn và dịch vụ hậu mãi đáng tin cậy của chúng tôi...” - ông Stuart Thorogood, Giám đốc Schneider Electric khu vực Đông Nam Á, cho biết.

Dù kinh phí đầu tư khá cao (13 tỉ đồng), tuy nhiên trước những lợi ích lâu dài, Big C đã quyết định đầu tư dự án tiết kiệm điện này và giúp giảm khoảng 40% lượng điện tiêu thụ so với hiện nay. Trước đó, Big C đã tham gia bảo vệ môi trường thông qua chương trình “Túi sử dụng nhiều lần Lohas” và “Thu gom pin đã qua sử dụng”. Như vậy, qua dự án cho thấy việc tiết kiệm năng lượng và sản xuất bền vững không ở đâu xa mà ở ngay chính trong sự quyết tâm, nỗ lực của các doanh nghiệp.

P.NGUYỄN