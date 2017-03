Góc nhìn mới về rối loạn tình dục

Thuật ngữ y khoa chỉ ra rằng rối loạn tình dục để chỉ chồng, vợ hoặc cả hai người không được hưởng hạnh phúc trọn vẹn trong đời sống chăn gối của mình.

Thế nào là rối loạn tình dục?

Như đã biết tình dục là một phần tất yếu của cuộc sống, không đơn thuần chỉ về thể chất hay thể xác mà còn có ý nghĩa sâu sắc hơn là duy trì nòi giống, làm con người thăng hoa hơn trong cảm xúc và làm giảm bớt những âu lo trong cuộc sống mỗi ngày.

Theo Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ phân loại năm 1994, rối loạn tình dục ở nam giới có nhiều dạng như: rối loạn cương dương, rối loạn xuất tinh, rối loạn cảm giác, đau khi quan hệ tình dục, rối loạn về cực khoái…





Nguyên nhân của rối loạn tình dục?

Trước đây, người ta cho rằng 90% nguyên nhân của rối loạn tình dục là do tâm lý. Ngày nay dưới sự tiến bộ của y học, người ta thấy rằng rối loạn tình dục đại đa số là do các bệnh lý thực thể. Rối loạn tình dục không chỉ đơn thuần ở vấn đề tâm lý mà 75% người bị rối loạn tình dục là do bệnh lý thực thể như vô sinh nam, thiểu năng hormone sinh dục nam, bệnh lý lây qua đường tình dục như lậu, giang mai, chlamydia, herpes sinh dục, HPV, HIV… Những bệnh lý khác như tinh hoàn ẩn, nang hay khối u tinh hoàn, giãn tĩnh mạch và các rối loạn khác của bìu, lỗ tiểu đóng thấp, cong dương vật, các bệnh lý mạn tính khác như tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường…

Mỗi người đàn ông thường có ít nhất một lần trong đời bị rối loạn xuất tinh sớm. Rối loạn tình dục phổ biến ở nam giới trẻ tuổi chứ không riêng gì nam giới tuổi trung niên. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng rối loạn tình dục thường liên quan đến việc xuất tinh sớm và rối loạn chức năng cương dương. Nghiên cứu khảo sát 2.507 thanh niên có quan hệ tình dục. Họ đã tìm thấy 283 người đàn ông bị xuất tinh sớm và gần 750 đàn ông bị rối loạn cương dương. Các nhà nghiên cứu đã so sánh những người bị xuất tinh sớm hoặc rối loạn chức năng cương dương với những người bình thường. Kết quả cho thấy những người đàn ông xuất tinh sớm có nhiều khả năng do họ hút thuốc lá, uống rượu… Đồng thời, những người đàn ông này có sức khỏe tâm thần yếu hơn so với những người không gặp phải vấn đề này. Điều này cho thấy mối liên hệ giữa trầm cảm với việc rối loạn cương dương.

Rối loạn tình dục có điều trị được không?

Hiện nay thông tin về phương thức, giải pháp điều trị rối loạn tình dục trên các phương tiện truyền thông luôn được nam giới quan tâm. Bác sĩ chuyên khoa Nam học Hồ Vĩnh Phước (BV Bình Dân, TP.HCM) chia sẻ trên chương trình “Chuyện dễ đùa, khó nói” rằng: Rối loạn tình dục có thể điều trị được. Việc điều trị dứt điểm tùy thuộc vào mức độ giải quyết nguyên nhân. Một số nguyên nhân có thể giải quyết triệt để nhưng cũng có vài nguyên nhân không thể giải quyết triệt để, do đó phải chấp nhận sống chung hòa bình với bệnh.

Để khắc phục tình trạng rối loạn tình dục, về mặt tâm lý nên loại bỏ những áp lực, căng thẳng không cần thiết, giữ cho tinh thần thoải mái, tự tin để không ảnh hưởng làm rối loạn thần kinh gây những tác động không tốt cho “cậu nhỏ”. Nam giới nên duy trì một chế độ ăn dinh dưỡng, khoa học. Tăng cường các thức ăn bổ dương như: thịt bò, hải sản, thịt dê... Cần có cuộc sống lành mạnh, tập luyện thể thao, rèn luyện sức khỏe, bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia.

Ngoài ra có thể hỗ trợ thêm bằng cách sử dụng các thảo dược bổ thận như bá bệnh, lộc nhung, nhân sâm… được bào chế dưới dạng viên nang Xích Thố Vương để giúp nhanh chóng khắc phục rối loạn tình dục. Nếu sau những nỗ lực đó không đem lại hiệu quả bạn nên đi khám bác sĩ để tìm được nguyên nhân chuẩn xác nhất và có phác đồ điều trị hiệu quả.

VÂN NGUYỄN