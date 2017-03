Gói bảo hiểm dành cho khách hàng thành đạt

Theo đó, Phú-Bảo An được thiết kế với thời hạn bảo hiểm từ năm năm đến 30 năm, cho phép khách hàng linh hoạt lựa chọn thời hạn, số tiền bảo hiểm phù hợp với nhu cầu cá nhân và gia đình. Đặc biệt, khách hàng tham gia Phú-Bảo An còn có thể lựa chọn các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ để mở rộng phạm vi bảo vệ cho cả gia đình cùng trong một hợp đồng.

Bà Tina Nguyễn, Phó Tổng Giám đốc Điều hành Prudential Việt Nam, cho biết “Phú-Bảo An được thiết kế với quyền lợi bảo vệ cao vượt trội sẽ là giải pháp bảo hiểm xứng tầm giúp khách hàng thành đạt an tâm hơn khi nguồn thu nhập và tài chính của gia đình thân yêu luôn được bảo vệ trước những rủi ro trong cuộc sống”. Song song với việc ra mắt sản phẩm mới, Prudential đã công bố mức lãi suất quý 3-2013 lên đến 9,06% cho các khách hàng tham gia sản phẩm Phú-Toàn gia an phúc. Đây là mức lãi suất cạnh tranh so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường bảo hiểm nhân thọ hiện nay.

NGỌC CHÂU