Grow Plus+ sữa cho trẻ thấp còi, được tin dùng

Dù có nhiều thành tựu trong phòng, chống suy dinh dưỡng (SDD) nhưng tỉ lệ SDD ở trẻ em nước ta còn ở mức cao, đặc biệt là thể SDD thấp còi. Các giải pháp can thiệp đã và đang được nghiên cứu và triển khai, trong đó việc sử dụng sản phẩm sữa bổ sung vi khoáng cần thiết dành cho trẻ SDD thấp còi luôn được quan tâm.

Grow Plus+ đặc trị cho trẻ SDD thấp còi

Trăn trở với thực trang tỉ lệ SDD ở trẻ em vẫn còn ở mức cao 31,2% (theo điều tra của Viện Dinh dưỡng Quốc gia năm 2009), đặc biệt là SDD thể thấp còi. Ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty NutiFood, cho biết nhằm cải thiện tình trạng trên, phải mất hai năm nghiên cứu, tháng 4-2012 sản phẩm Grow Plus+ đặc trị cho trẻ SDD thấp còi của NutiFood đã có mặt ở thị trường.

NutiFood tự hào tiên phong nghiên cứu và phát triển sản phẩm cho đối tượng đặc biệt như trẻ em SDD thấp còi. Đây một quy trình khoa học mẫu mực, xây dựng ra công thức đặc chế hiệu quả trên nền tảng hệ dưỡng chất tối ưu + ngon miệng.





Grow Pus+ được kiểm nghiệm lâm sàng, nhiều bà mẹ tin dùng.

Theo kết quả điều tra của Viện Dinh dưỡng Quốc gia năm 2014, tỉ lệ trẻ em dưới năm tuổi SDD thấp còi giảm chỉ còn 24,9%, cứ bốn trẻ chỉ có một trẻ SDD thấp còi so với năm 2009. “Chúng tôi tự hào góp phần giúp tỉ lệ trẻ em dưới năm tuổi SDD thấp còi giảm” - ông Hải nhấn mạnh.

Theo các chuyên gia của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trong sáu tháng thực hiện đề tài, kết quả cho thấy khi dùng Grow Plus+ các chỉ số nhân trắc và tình trạng biếng ăn giảm, tỉ lệ trẻ bị mắc bệnh nhiễm khuẩn hô hấp trên, tiêu chảy, táo bón cải thiện rõ rệt. Cụ thể tỉ lệ biếng ăn giảm 45,9%; cân nặng tăng trung bình 1,44 kg so với nhóm chứng chỉ tăng trung bình 0,85 kg. Về chiều cao tăng trung bình 3,83 cm so với nhóm chứng chỉ tăng trung bình 2,85 cm. Đáng chú ý sản phẩm còn giúp cải thiện rất hiệu quả tỉ lệ thiếu máu, thiếu sắt và thiếu kẽm. Điều này lý giải tác động của Grow Plus+ làm kích thích sự ngon miệng và làm trẻ tiêu thụ thức ăn nhiều hơn, tăng cường miễn dịch, giúp giảm mắc các bệnh nhiễm trùng.

Sản phẩm được ưa thích trong cùng phân khúc

Dù không quảng bá ồ ạt trên truyền thông nhưng sự truyền miệng của các bà mẹ về hiệu quả của sản phẩm đã chắp cánh cho Grow Plus+ tự len lỏi vào khắp vùng quê đất nước. Theo kết quả nghiên cứu thị trường của Công ty Nielsen Việt Nam, liên tục từ tháng 6-2014 đến tháng 5-2015: Grow Plus+ của NutiFood đứng đầu về cả sản lượng và doanh số bán ra trong phân khúc dành cho trẻ SDD thấp còi, cả dạng bột và dạng sữa uống liền.

Ngoài ra, kết quả từ đề tài nghiên cứu cho thấy tỉ lệ bà mẹ tin tưởng vào sản phẩm và sử dụng phù hợp với con mình lên đến 93,4%. Trong đó 83,6% cho rằng Grow Plus+ làm con tăng cân và ngủ ngon hơn; 82% làm con ăn ngon hơn.

TS-BS Trương Tuyết Mai, Chủ nhiệm đề tài, đại diện các nhà khoa học Viện Dinh dưỡng khuyến nghị: Grow Plus+ được xem là sản phẩm có hiệu quả đối với cải thiện tình trạng dinh dưỡng, cải thiện tỉ lệ thiếu máu, thiếu sắt và thiếu kẽm; giảm mắc bệnh nhiễm khuẩn, hỗ trợ phát triển tâm vận động. Khuyến khích sử dụng Grow Plus+ cho trẻ SDD nói chung và đặc biệt cho trẻ SDD thấp còi.