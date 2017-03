Gửi tiền linh hoạt, nhận ưu đãi lớn với VietinBank

Ngay sau khi được triển khai vào dịp Tết, chương trình đã nhận được phản hồi rất tích cực của khách hàng.

Gửi tiền nhanh chóng, tiện lợi

Chương trình khuyến mãi “Xuân tích lũy - tháng vàng chu du Mỹ” do VietinBank triển khai từ ngày 5-2 đến 25-4 không chỉ được thực hiện tại các chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc mà còn được triển khai trên các kênh gửi tiền như ATM và iPay. Điểm khác biệt của chương trình lần này là đem lại cho khách hàng VietinBank nhiều cách thức gửi tiền linh hoạt.

Cô Lương Kim Thanh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: Gia đình tôi có thói quen đi chùa ngày mùng một Tết. Năm nay sau khi lễ chùa, gia đình tôi đã tham gia chương trình khuyến mãi của VietinBank tại cây ATM gần nhà. Không chỉ muốn gửi tiền tiết kiệm, tôi cũng hy vọng việc tham gia chương trình khuyến mãi đầu năm sẽ đem lại may mắn cho tôi và gia đình. Cô Thanh chia sẻ thêm nếu trúng thưởng chuyến du lịch nước ngoài, cô sẽ mua thêm vé để cả nhà cùng đi du lịch. Đây là lần đầu tiên, cô có thể gửi tiết kiệm ngay cả khi ngân hàng nghỉ giao dịch vào đúng dịp lễ tết.



Poster quảng bá của chương trình “Xuân tích lũy - tháng vàng chu du Mỹ”.

Chị Tô Thu Trang, một nhân viên văn phòng tại Hà Nội cho biết, hàng ngày chị luôn nhận được thông tin về các chương trình khuyến mãi gửi tiền khá hấp dẫn. Tuy nhiên, công việc bận rộn không cho phép chị ra khỏi văn phòng trong giờ làm việc để đi gửi tiền. Chương trình của VietinBank đã cho chị cơ hội tham gia chương trình gửi tiền tiết kiệm mà không phải đến ngân hàng. Chỉ với vài thao tác dịch vụ iPay của VietinBank trên Internet, chị đã có thể gửi được tiền và nhận mã số dự thưởng của chương trình.

Chia sẻ thêm, chị Trang cho hay iPay là dịch vụ ngân hàng trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân có tài khoản tại VietinBank. Dịch vụ cung cấp nhiều tiện ích ngân hàng, từ vấn tin tài khoản đến những dịch vụ tài chính khác thông qua các ứng dụng hiện đại của công nghệ điện tử, giúp mọi người thực hiện các giao dịch chuyển khoản, gửi tiết kiệm, thanh toán hóa đơn, trả nợ thẻ tín dụng và nhiều tiện ích phong phú khác. Nhờ khả năng tương tác đa thiết bị, thiết kế giao diện thông minh, tiện ích hướng tới người dùng, dịch vụ đã đem lại những trải nghiệm tốt nhất cho người sử dụng dù đang giao dịch trên máy tính để bàn/PC hay các thiết bị di động thông minh như laptop, tablet hay smart-phone. Với những người đang sử dụng các thiết bị di động thông minh, họ chỉ cần cài đặt ứng dụng VietinBank iPay để quản lý tài khoản mọi lúc, mọi nơi ngay trên thiết bị di động của chính mình. Được biết, đăng ký tham gia dịch vụ iPay tại thời điểm này, khách hàng còn được miễn phí ba tháng sử dụng dịch vụ. Chị Trang nói sẽ giới thiệu thêm với bạn bè để cùng tham gia.

Ưu đãi lớn

Tham gia chương trình “Xuân tích lũy - tháng vàng chu du Mỹ”, ngoài mức lãi suất hấp dẫn và ưu đãi phí đặc biệt, khách hàng sẽ được cấp mã số dự thưởng để có cơ hội trúng 8.326 giải thưởng với giá trị lên tới ba tỷ đồng. Trong suốt 80 ngày diễn ra chương trình, mỗi ngày VietinBank sẽ thực hiện quay số chọn ra 100 khách hàng để trao giải Ngày may mắn trị giá 100.000 đồng/giải. Khách hàng còn được tiếp tục tham gia quay giải thưởng Tháng để có cơ hội nhận 100 giải vé máy bay, trị giá 5.000.000 đồng/giải. Cuối chương trình, VietinBank tổ chức quay thưởng để tìm ra 26 khách hàng may mắn nhận các giải thưởng giá trị nhất, đặc biệt là chuyến du lịch Mỹ dành cho hai người trị giá 200 triệu đồng. Tính đến nay, chương trình đã tìm ra hàng trăm khách hàng may mắn trúng giải hàng ngày.

Thể lệ chi tiết chương trình, khách hàng có thể liên hệ các chi nhánh và các phòng giao dịch của VietinBank trên toàn quốc. Tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1900 558 868; Email: contact@vietinbank.vn.