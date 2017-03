Gửi tiết kiệm trúng 18 cây vàng SJC tại MB

Cụ thể từ nay đến hết ngày 7-1-2013, khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại MB sẽ có cơ hội nhận được nhiều giải thưởng bằng vàng. Với 20 triệu đồng trở lên, khách hàng sẽ có cơ hội trúng giải đặc biệt là 18 cây vàng SJC hoặc các giải thưởng bằng vàng 1 chỉ, 5 chỉ và hàng ngàn quà tặng hấp dẫn khác.

Ngoài ra,, MB đang triển khai chương trình khuyến mãi tiết kiệm số lần đầu tiên “Trải nghiệm New eMB, rinh ngay New iPad” trên hệ thống ngân hàng điện tử (eMB). Sẽ có 5.000 khách hàng nhận được quà tặng ngay và 30 giải thưởng hằng tháng và năm giải thưởng may mắn cuối chương trình, mỗi giải là một máy tính bảng New iPad 64GB trị giá 20 triệu đồng.

YÊN TRANG