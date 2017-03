Gửi tiết kiệm trúng hơn 30.000 quà tặng giá trị

Với số tiền từ 10 triệu đồng, khách hàng gửi tiền tiết kiệm VNĐ (kỳ hạn 1, 2, 3, 4, 5 tháng) tại Viet Capital Bank sẽ nhận được một thẻ cào với cơ hội trúng những phần quà giá trị: Giải nhất tủ lạnh Side by Side - 2 cửa Samsung RSA1WTSL1, hai giải nhì là tivi LED Samsung 40 inchs UA40H5203AKXXV, 10 bếp hồng ngoại SANAKY SNK - 2523HGN và 30.000 giải may mắn bằng tiền mặt. Khách hàng gửi tiền càng nhiều, kỳ hạn càng dài sẽ nhận được nhiều thẻ cào, tăng thêm cơ hội may mắn trúng thưởng.

Ngoài ra, mỗi khách hàng tham gia chương trình này còn được ưu đãi cộng thêm 100 điểm thưởng bên cạnh ưu đãi cộng điểm tích lũy theo chương trình Tích lũy điểm của ngân hàng. Khách hàng trúng thưởng tiền mặt sẽ nhận ngay tại quầy. Riêng trúng bằng hiện vật, khách hàng có thể nhận bằng hiện vật hoặc bằng tiền mặt quy đổi tại ngân hàng sau 30 ngày.