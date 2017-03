Hà Nội: Thành lập Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy

Phát biểu tại buổi lễ, thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết việc thành lập Phòng CSGT đường thủy nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn. Nhất là thời gian gần đây, giao thông đường thủy trên địa bàn ngày càng phức tạp. Trên toàn tuyến có 43 bến đò ngang nhưng có 23 bến đò không phép. Nhiều phương tiện giao thông đường thủy cũ nát, không đăng ký, đăng kiểm vẫn hoạt động chở khách bình thường. Cùng với đó là tình trạng hoạt động của các đối tượng hình sự trên một số tuyến giao thông đường thủy, các tàu thuyền khai thác cát trộm gây mất an ninh trật tự.