Hai đại sứ môi trường tham gia du khảo sinh thái tại Đức

Thanh Thảo (trái) và Tuấn Cường (phải) chụp ảnh lưu niệm với ông David Wong, TGĐ Bayer VN.

Đó là bạn Nguyễn Thị Thanh Thảo, sinh viên ĐH KHXH&NV TP.HCM với dự án “Lồng ghép giáo dục kiến thức và ý thức bảo vệ môi trường vào bài tập toán ngoại khóa cho học sinh tiểu học” và bạn Nguyễn Tuấn Cường, sinh viên ĐH Ngoại thương TP.HCM với dự án “Tuyên truyền giáo dục ý thức không xả rác ra kênh rạch cho người dân ven kênh Vĩnh An (An Giang)”. Toàn bộ kinh phí chuyến du khảo sẽ do Bayer Vietnam tài trợ.

THANH TRÀ