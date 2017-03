Hãng GM thu hồi hơn 322.000 xe Chevrolet Impala

GM cho biết những chiếc xe bị thu hồi được lắp ráp ở Ontario trong giai đoạn từ tháng 4/2008 đến tháng 3/2010. Trong tổng số xe bị thu hồi có 303.100 chiếc ở thị trường Mỹ và hai phần ba trong số đó là đời 2009.

Trong một bức thư gửi tới Cơ quan an toàn giao thông cao tốc quốc gia của Mỹ (NHTSA), hãng GM nói rằng hiện vẫn chưa có trường hợp bị thương hay tử vong do lỗi các dây thắt an toàn bị xoắn hoặc néo không an toàn.

Mẫu xe Chevrolet Impala. Nguồn: Internet

GM cho NHTSA biết rằng đến giữa tháng 8/2010, hãng này đã nhận được 32 báo cáo bảo hành về việc các dây thắt an toàn tụt khỏi các mấu néo. Hãng này cũng nói rằng sẽ thông báo với các khách hàng mua xe Impala cuối tháng 10 đem xe của họ tới các đại lý để kiểm tra và sửa chữa nếu cần thiết.

Tất cả những chi phí liên quan đến việc thay thế hay sửa chữa do lỗi nói trên sẽ miễn phí.

Trước đó, ngày 7/10/2010, GM cũng cho biết hãng này sẽ thu hồi gần 4.000 chiếc xe Cadillac SRX crossover đời 2010 do cần lái của xe có khả năng bị lỗi và lỗi này có thể gây cháy xe.

Theo Khắc Hiếu (Vietnam+)