Hãng GM và Isuzu báo lỗi hơn 192.000 xe bán tải

Theo Cơ quan an toàn giao thông quốc gia của Mỹ (NHTSA), hơn 192.000 chiếc xe bán tải của General Motors (GM) và Isuzu đang bị báo lỗi, do bộ khung cố định ghế trẻ em không tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn Liên bang.

Việc báo lỗi ảnh hưởng tới dòng xe Chevrolet Colorado và GMC Canyon đời 2004-2011, Isuzu I-280 và I-350 đời 2006, I-290 và I-370 đời 2007-2008. Các xe bị báo lỗi có thể là xe có cabin thông thường hoặc rộng không có ghế sau và được trang bị ghế Bench ở phía trước có thể gập theo tỷ lệ 60/40.

Xe Chevrolet Colorado

Theo NHTSA, việc xe không được trang bị bộ khung cố định ghế trẻ em hoặc lắp đặt không đúng cách sẽ dẫn đến việc cố định ghế không được đảm bảo, gây nguy hiểm cho trẻ khi có va chạm xảy ra.

Mặc dù cả NHTSA và GM không khuyến khích việc để trẻ em ngồi ở hàng ghế trước, trong một số trường hợp người sử dụng buộc phải lắp thêm một ghế trẻ em ở vị trí trung tâm.

Theo người phát ngôn của GM, Alan Alder, hiện chưa có vụ va chạm gây thương tích nào liên quan đến lỗi trên.

Theo TTXVN