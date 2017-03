Hãng Toyota lại thất bại trong vụ kiện ở tòa án Mỹ

Theo các luật sư của vụ truy tố này, những tài liệu trên sẽ là bằng chứng để chứng minh rằng Toyota đã cố tình bán những loại ôtô chất lượng kém.

Biện hộ cho phía Toyota, một luật sư của hãng này biện bạch: “Những đại lý trên không được sử dụng, đó không phải là những đại lý của chúng tôi và chúng tôi không thể kiểm soát được họ. Chúng tôi không có các phương tiện để buộc họ phải lưu giữ những tài liệu trên. Chúng tôi sẽ lưu giữ những tài liệu mà chúng tôi đã tiếp cận, tuy nhiên, đối với những tài liệu còn lại, chúng tôi không thể cam kết và người ta không thể đòi hỏi nó từ chúng tôi.”

Mẫu Toyota Prius. Nguồn: Internet

Kể từ mùa Thu năm ngoái cho đến nay, Toyota đã thu hồi khoảng 10 triệu xe ôtô trên toàn thế giới, phần lớn là ở Mỹ do những vấn đề về kỹ thuật, đặc biệt là lỗi tăng tốc ngoài ý muốn.

Cơ quan an toàn đường bộ của Mỹ đã nhận được 6.200 đơn khiếu nại cho rằng 711 vụ tai nạn ôtô và 89 trường hợp tử vong do nhũng vụ tai nạn này là do lỗi kỹ thuật nói trên

Hơn 200 đơn khiếu nại chống lại Toyota ở cấp liên bang và cấp bang đã được đệ trình lên các tòa án ở Mỹ, cáo buộc hãng này vi phạm những lỗi trong khâu thiết kế ôtô kể từ khi các loại ôtô của hãng trên được lắp đặt hệ thống kiểm soát tăng tốc hồi năm 2002.

Theo Lê Bàng (Vietnam+)